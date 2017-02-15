شركات التطوير العقاري تتجاوز تحديات 2016 وتتمسك بـ «التفاؤل»

سيد الحجار (أبوظبي)

بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها قطاع الاستثمار العقاري بالمنطقة والدولة خلال العام الماضي 2016، فإن الشركات الإماراتية الرئيسة تمكنت من تجاوز هذه التحديات، والتعامل مع المعطيات الجديدة والمتغيرات التي شهدتها الأسواق، حيث تشير البيانات المالية لشركات التطوير العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي الماليين، إلى تحقيق أرباح بنحو 14.43 مليار درهم خلال العام الماضي.

ومن شأن النتائج الإيجابية التي حققتها كبرى الشركات في السوقين، «الدار» في أبوظبي، و«إعمار» في دبي، أن يبث قدراً أكبر من الطمأنينة للمستثمرين وأن يعزز الثقة بالسوق، وهي نتائج جاءت ترجمة لاستراتيجية التنويع في الأعمال التي اتبعتها الشركات، بينما يترقب المستثمرون وضع السوق خلال العام الحالي 2017، للتكيف والتعامل مع أوضاع السوق، وفقاً لمتعاملين بالسوق العقاري.

وسجلت شركات التطوير العقاري المدرجة في أسواق المال الإماراتية أرباحاً بلغت 14.43 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 13.96 مليون خلال 2015، بنمو بلغت نسبته 3.37%، وسط تفاؤل بتحسن أداء السوق العقاري في الدولة خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع اقتراب موعد «إكسبو 2020».

وسجلت شركات (الدار العقارية، ورأس الخيمة العقارية، ومجموعة الشارقة، ومنازل) المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أرباحاً بلغت 3.2 مليار درهم العام الماضي، مقابل 2.97 مليار درهم عام 2015، بنمو 7.7%، واستحوذت «الدار» على الحصة الأكبر منها، بعد تحقيقها أرباحاً بقيمة 2.8 مليار درهم وبنمو 8%، بينما سجلت شركة إشراق العقارية خسائر قدرها 575 مليون درهم بنهاية عام 2016، مقابل أرباح بلغت 10 ملايين درهم تم تحقيقها خلال 2015.