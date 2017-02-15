وزير الطاقة: «معرض الكهرباء» يقدم فرصاً أكثر أهمية من أي وقت مضى

فهد الأميري (دبي)

قال معالي سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة، على هامش معرض الشرق الأوسط للكهرباء 2017 أمس، إن المعرض قدم مساهمة ثمينة لصناعة الطاقة على مدى الـ 42 عاماً الماضية، ويستمر في تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والابتكارات، من خلال التركيز على موضوع المدن الذكية هذا العام. وبما أننا وضعنا استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، التي تم الإعلان عنها في بداية عام 2017، لتوفير طاقة نظيفة، آمنة، وبأسعار معقولة ومستدامة لكل المقيمين، فإننا نعتبر أن الفرص التي يقدمها هذا المعرض أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وعلى هامش المنتدى الثاني لخدمات المشتركين بدول مجلس «التعاون»، قالت المهندسة فاطمة الفورة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء وطاقة المستقبل لـ «الاتحاد»، إن «معرض الشرق الأوسط للكهرباء من أقدم المعارض في الدولة، وجديد هذا العام هو تقسيمه إلى أجزاء ليسهل على الزائرين التركيز على اهتماماتهم، مثل تخصيص جزء لإنتاج الكهرباء وجزء للنقل وجزء للإضاءة، وهكذا»، إضافة إلى موضوع هذا العام، وهو التركيز على الطاقة في المدن الذكية.

وحول استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، قالت المهندسة فاطمة الشامسي «لقد بدأ تنفيذ الخطة بالفعل»، مشيرة إلى أنها «تهدف إلى توليد 50% من الكهرباء من الوقود الأحفوري، بنسبة 12% من الفحم النظيف و38% من الغاز الطبيعي، و50% عبر الطاقة النظيفة، بنسبة 6% من الطاقة النووية و44% من مصادر الطاقة المتجددة».

وأضافت أن الوزارة درست 5 سيناريوهات لإنتاج الطاقة في الدولة، وكان سيناريو التنويع هو أفضلها، لأنه يجنب الدولة أي تغيرات في أسعار الغاز بالسوق العالمي، مشيرة إلى أن تشغيل أول مفاعل نووي في الدولة سيبدأ أيضا نهاية العام الجاري.

وحول الطاقة النووية، قالت فاطمة الشامسي، إن استخدامها سيكون له أثر إيجابي على البصمة الكربونية للدولة، وبالتالي توفر لنا طاقة نظيفة، وتساعد الدولة على الالتزام بقرارات مؤتمر باريس لتغير المناخ، مشيرة إلى أن الطاقة النووية تتميز بالاستمرار، وسيكون لها أثر إيجابي على أمن الإنتاج.

وعن كيفية حساب سعر بيع الكهرباء، قالت المهندسة فاطمة الشامسي: «قبل ذلك كان إنتاج الكهرباء يعتمد على الغاز الطبيعي فقط، والاعتماد على مصدر واحد ليس في صالح دولة تنتج جزءا من حاجتها من الغاز وتستورد الباقي، بينما تهدف استراتيجية 2050 إلى تحقيق أمن الإمدادات واستمرارها».

وأضافت أن «تكلفة الكهرباء يتم تحديدها حسب الخليط، وبالطبع تكون تكلفة بعض المواد في الخليط أقل وبعضها أعلى، ومن الإجمالي يتحقق سعر بيع الكهرباء»، مشيرة إلى أن محطة السويحان سجلت أقل سعر لإنتاج الطاقة المتجددة، حتى أقل من سعر الإنتاج بوساطة الغاز، بواقع 2.45 سنت».

وأضافت أن المنتدى الثاني لخدمات المشتركين يركز على الحلول الذكية لخدمات المشتركين ويعطي جائزة للمكاتب المختلفة التي يتم ترشيحها. وتابعت أن مملكة البحرين فازت أمس بالجائزة، التي فازت بها هيئة كهرباء ومياه دبي في المنتدى الأول، الذي عقد العام الماضي بسلطنة عمان، معربة أمنياتها «بنجاح المنتدى الثاني». وأشارت إلى أن لجنة تقييم المشاركين في الجائزة تقوم بزيارة مكاتب خدمات المشتركين في دول «التعاون».