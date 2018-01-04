محمد الميسري.. هــرم الغنــاء اليمـنـي

سعيد ياسين (القاهرة)
محمد علي الميسري.. أحد أهم أعمدة الفن اليمني ومن أبرز رموزه، وصاحب رحلة عامرة بالإبداع الغنائي واللحني في خدمة الفن اليمني، وهو من أقدم الفنانين في جنوب اليمن، واشتهر كمغن وملحن وشاعر. ولد في مديرية مودية في محافظة أبين جنوب اليمن العام 1946، وبدأ نشاطه الفني العام 1964، وكان أول عمل رسمي له في 1966 من خلال تسجيل أنشودتين في إذاعة اليمن، وجاءت شهرته الواسعة في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، من خلال أول لحن اشتهر به وكان للأغنية الوطنية «غني يا عدن الثورة»، والتي اشتهرت كالنار في الهشيم، حتى أن طلاب المدارس كانوا يغنونها، وتميز بأغانيه الريفية الجميلة، وكان لقاموسه الخاص ولهجته الاستثنائية طابع خاص.
عشرات الأغاني
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«كيفكم يا حبايب»
ونجح مطرباً وملحناً وشاعراً بوضع بصمة غير مسبوقه في ألحانه وأغانيه الخالدة، ومنها «الزعل دا على إيش» و«كيفكم يا حبايب» و«شي معك لي أخبار» و«سلم سلم يا محبوب» و«كتبت اسمك» و«ليلة» و«أنا هاجسي»، وغيرها من الأغنيات الخالدة التي استقرت في ذاكرة وذائقة المستمعين داخل الوطن وخارجه، وكتب كلمات وألحان عدد من الأغنيات التي شدا بها، ومنها «كيف حالك حبيبي ياللي عني تغيب» و«يا موسم الصيف» و«فلاحة» و«خبر زين» و«حلوة يا عدن» و«يا أم منصور يا مروح البلد» و«منين أبدأ خطابي». وتعرض للقرصنة الفنية بسرقة بعض الأغاني، ومنها «شي معاكم خبر زين» و«كيفكم يا حبايب»، وعاش سنواته الأخيرة رحلة شاقة مضنية مع المرض والمعاناة النفسية والعضوية، والتغييب والتهميش والجحود والنكران، وتوفي عن 70 عاماً بعد معاناة طويلة مع مرض الفشل الكلوي الذي أنهكه تماماً في 2 فبراير 2016.