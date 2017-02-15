%82 من المقيمين في دبي يفضلون المتاجر المحلية

دبي (الاتحاد)

يسعى 84% من المستهلكين في دبي للمشاركة في مجتمعاتهم المحلية بشكل أكبر، ويفضل 82% منهم المتاجر والمطاعم المحلية التي تتميز بروح الحي على العلامات التجارية الكبرى ومراكز التسوق المزدحمة والمعالم السياحية المكتظة، حسب استطلاع حديث أجرته شركة «دبي للعقارات». وكشفت الدراسة أن غالبية المشاركين يشعرون بأن المتاجر المحلية الفريدة غالباً ما تبقى مجهولة من دون اكتشاف، وأنه عند دمج تلك «الكنوز المخفية» في التجمع السكني، تزداد احتمالية مشاركتهم الفعالة في الأنشطة والفعاليات التي تقام فيها.

وكان أبرز نتائج الاستطلاع أن 80% من المتسوقين في الإمارات يفضلون البحث عن «الكنوز المخفية القريبة من مكان إقامتهم، حيث يعتقد 56% من العينة أن المتاجر المحلية تقدم سلعاً فريدة ومختلفة، فيما يفضل 81% موقعاً أقرب إلى منازلهم لتناول الطعام والتسوق اليومي، ويحبذ 67% دعم الأعمال والعلامات المحلية بدلاً من العلامات التجارية الكبيرة.