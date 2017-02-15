أنشطة بحرية في «الميناء السياحي»

دبي (الاتحاد)

يشهد الميناء السياحي اليوم، وتزامناً مع فعاليات اليوم الرياضي الوطني العديد من الأنشطة الرياضية المتنوعة، والتي أعدتها مدرسة الشراع الحديث بالنادي، بالتنسيق والتعاون مع وتر كوول الجهة المشغلة التي تدير المدرسة، وفي إطار الفعاليات المتعددة، والبرنامج الذي اعتمده مجلس دبي الرياضي، والذي يحمل عنوان (من الشروق للغروب).

ويتضمن البرنامج الذي ينطلق من الصباح وحتى المساء، إقامة العديد من الفعاليات الرياضية البحرية المتنوعة بين (البر والبحر) من ضمنها، رياضات التجديف الحديث وقوارب الكاياك، وكذلك الشراعية الحديثة بمختلف أنواعها، بما في ذلك قوارب الليزر والريدال وستاندرت واوبتمسيت، إضافة إلى قوارب التجديف بوضع الوقوف.

ويشهد شاطئ مدرسة الشراع الحديث في الميناء السياحي إقامة العديد من الفعاليات الشاطئية من بينها، مباريات مفتوحة في الكرة الطائرة الشاطئية ومنافسة مشتركة بين منتسبي مدرسة الشراع الحديث والموظفين والعاملين في النادي، إضافة إلى الأطقم الفنية في مرفأ اليخوت والقوارب بالنادي، كما ستكون هنالك عروض خاصة لمحبي الألعاب القتالية ورياضة الكاراتيه.

كما سيشهد مقر النادي إقامة فعاليات كرة السلة في باحة النادي وملعب لسداسيات كرة القدم، وستتاح الفرصة لجميع الراغبين في المشاركة في الأنشطة الرياضية البحرية في مختلف الفعاليات التي اعتمدت في البرنامج.

ورحب محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي بجميع شرائح المجتمع ممن يرغبون في ممارسة الرياضات البحرية في هذا اليوم البهيج لإظهار مدي ارتباط المجتمع بالرياضة، والتي باتت أسلوب حياة في دبي، مبيناً أن اليوم الرياضي الوطني يعتبر مناسبة كبيرة تهم جميع المقيمين على ارض الإمارات الطيبة، تحقيقاً لشعار الحدث، وهو «الإمارات تجمعنا»، حيث تمثل الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، المكان الذي يجمع العالم من مختلف الجنسيات.