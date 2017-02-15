البطل الأولمبي في قبضة الشرطة الأسترالية

ملبورن (رويترز)

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن الشرطة ألقت القبض على سباح المسافات الطويلة الأسترالي جرانت هاكيت في جولد كوست، بعد انهياره في منزل والديه.

وأبلغ والد السباح المضطرب الفائز بثلاث ميداليات أولمبية صحيفة جولد كوست بولتان، أنه استدعى الشرطة حتى يحصل ابنه البالغ عمره 36 عاماً على مساعدة.

وقال نيفيل هاكيت: يعاني جرانت مشكلة طبية، وظهرت هذا الصباح.. كان يهذي قليلاً.

وأضاف: إنه يتلقى العلاج عند طبيب. قررنا أنه بحاجة لبعض العلاج، لكن لم تكن هناك أي طريقة لذلك هذا الصباح.. لذا استدعينا الشرطة.

وقال نيفيل هاكيت، إن السباح لم يصدر عنه أي تهديد، لكنه «لم يكن شخصاً طبيعياً. ونشرت القناة السابعة التلفزيونية المحلية لقطات لهاكيت أثناء اقتياده لمركز شرطة، وهو مقيد بالأصفاد. ولم يتسنَّ الاتصال بوكيل جرانت هاكيت للتعليق. وفاز هاكيت بذهبية سباق 1500 متر في أولمبياد سيدني 2000 وفي أثينا 2004 قبل اعتزاله بعد ألعاب بكين 2008، حيث حصل على الميدالية الفضية. وعاد بطل العالم 10 مرات إلى حوض السباحة العام الماضي في محاولة غير ناجحة للتأهل لأولمبياد ريو دي جانيرو. واستجوبته شرطة المطار في ملبورن في أبريل الماضي، بعد مشادة مع راكب أثناء رحلة جوية. وقال إنه أفرط في تناول المشروبات الكحولية في أعقاب إخفاقه في التأهل للأولمبياد واعتذر علناً. وواجه هاكيت مشاكل سابقة مع العقاقير، واعترف بأنه كان يعتمد على أدوية تساعد على النوم. وسافر السباح إلى الولايات المتحدة في 2014 ليقضي بعض الوقت في مركز إعادة تأهيل، بعدما ظهر عارياً في ردهة نادٍ للقمار في ملبورن.