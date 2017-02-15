واشنطن (أ ف ب)

قاد ليبرون جيمس وكايري إيرفينج فريقهما كليفلاند كافالييرز حامل اللقب إلى فوز جديد وكان على حساب مينيسوتا تمبروولفز 116-108 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل كل من جيمس الشهير بالملك وايرفينج المعروف برمياته القاتلة 25 نقطة، مع 8 متابعات، و14 تمريرة حاسمة للأول، و7 متابعات للثاني. وأضاف زميلهما تشانينج فراي 21 نقطة مع 10 متابعات.

وافتقد كليفلاند نجمه كيفن لوف الذي سيغيب 6 أسابيع، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وخضع لوف «28 عاماً» لفحص بالأشعة بعد شعوره بأوجاع في مفصل ركبته خلال المباراة التي فاز بها فريقه السبت على دنفر ناجتس 125-109، ثم أكد كليفلاند أن لاعبه خضع لعملية جراحية.