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كليفلاند يصطاد تمبروولفز بـ «الملك» و«القاتل»

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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

واشنطن (أ ف ب)

قاد ليبرون جيمس وكايري إيرفينج فريقهما كليفلاند كافالييرز حامل اللقب إلى فوز جديد وكان على حساب مينيسوتا تمبروولفز 116-108 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل كل من جيمس الشهير بالملك وايرفينج المعروف برمياته القاتلة 25 نقطة، مع 8 متابعات، و14 تمريرة حاسمة للأول، و7 متابعات للثاني. وأضاف زميلهما تشانينج فراي 21 نقطة مع 10 متابعات.

وافتقد كليفلاند نجمه كيفن لوف الذي سيغيب 6 أسابيع، بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وخضع لوف «28 عاماً» لفحص بالأشعة بعد شعوره بأوجاع في مفصل ركبته خلال المباراة التي فاز بها فريقه السبت على دنفر ناجتس 125-109، ثم أكد كليفلاند أن لاعبه خضع لعملية جراحية.

ويشكل لوف ركيزة أساسية في الفريق إلى جانب ليبرون جيمس وكايري إيرفينج، وسجل هذا الموسم معدل 20 نقطة مع 11.1 متابعة و1.9 تمريرة حاسمة في المباراة الواحدة. ... المزيد
     
 

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