البلوشي جاهز لانتزاع اللقب «الناري» في المحاولة الثالثة

دبي (الاتحاد)

تنطلق غداً الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الإمارات الصحراوية للموسم الحالي، وذلك بمنطقة الفقع بدبي، ويبدأ السباق في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً ويستمر لمدة ساعتين، ويشهد منافسة مفتوحة وقوية على فئات البطولة الرئيسية.

ففي فئة السيارات، يتنافس الإماراتي خالد الجافلة والشيخ حمد آل ثاني من قطر، الذي فاز سابقاً ببطولة الشرق الأوسط للراليات. وقد شارك الجافلة بسيارات مختلفة هذا العام إلى أن استقر على سيارة تي 1 أرمادا تروفي تراك، والتي فاز بها في الجولة السابقة. في حين يتصدر الشيخ حمد آل ثاني فئته في البطولة حتى الآن، وفي حال فوز الجافلة في الجولة الأخيرة فإنه سيضمن الفوز بلقب البطولة الذي فاز به العام الماضي للمرة الأولى.

وفي فئة سيارات البقي، يعد الإماراتي أحمد المقعودي المرشح الأول للفوز بهذه الفئة التي فاز بلقبها في الموسم 2014/‏ 2015، بعد فوزه بثلاث جولات من أصل أربع. وفي حين سيسعى المقعودي الذي يشارك مع فريق بولاريس للسباقات للفوز من خلال تسجيل أعلى النقاط وتقديم أفضل أداء في الجولة الأخيرة لهذا الموسم، إلا أنه حسابياً يمكنه كذلك الفوز في حال حصوله على الترتيب العاشر في فئته. كما أن المنافسة على المركزين الثاني والثالث لا تزال مفتوحة أمام الثلاثي توم بيل، عمر صوان وراين تراتش الذين بإمكانهم جميعاً الحصول على المركز الثاني.

وقال محمد بن سليّم، رئيس نادي الإمارات للسيارات ورئيس اتحاد رياضة السيارات والدراجات النارية: استمرار المنافسة على المراكز المتقدمة في الجولة الأخيرة من البطولة يعد أمراً إيجابياً ومثيراً. فكما رأينا خلال السنوات الأخيرة في بطولات مثل الفورمولا 1، أن اللقب يكون قد حسم قبل الوصول إلى السباقات النهائية، مما يُفقد المشاهدين متعة وإثارة المشاهدة.

وأضاف بن سليّم: كان هذا الموسم ناجحاً وممتعاً من جميع النواحي، ويسرني أن أرى هذا العدد الكبير من المشاركين الجدد الذين يشاركون للمرة الأولى، وخاصة في فئة سيارات البقي التي تعد فئة جيدة للمتسابقين الجدد. الذي يهمنا بالدرجة الأولى هو استمتاع وسلامة جميع المعنيين في هذه البطولة».

وسيسعى الإماراتي محمد البلوشي للحصول على اللقب في محاولته الثالثة بعد أن حصل على المركز الثاني في الموسمين السابقين. ويتفوق البلوشي حالياً على المتسابق روس رانلز في فئة الدراجات النارية بفارق 19 نقطة قبل انطلاق الجولة الخامسة، ولكن هذا الفارق سيتقلص في نهاية الموسم، وفقاً لقواعد البطولة التي تقضي باحتساب مجموع نقاط المتسابق النهائية من أفضل أربع جولات له من بين الجولات الخمس. وكان رانلز قد اضطر للانسحاب في الجولة الثانية بعد تعرضه لحادث، مما يعني أنه سيتوجب عليه الفوز وتسجيل نقاط جيدة في الجولة الأخيرة، في حين يمكن للبلوشي الانسحاب من السباق، ومع ذلك الحصول على اللقب نتيجة لما سجله من نقاط في الجولات الأربعة السابقة. ومن أجل إحكام السيطرة على تحقيق هدف الفوز باللقب، يمكن للبلوشي ضمان ذلك من خلال الوصول إلى خط النهاية قبل رانلز في الجولة الختامية.

وقال محمد البلوشي: يعد مستوى المنافسة في بطولة الإمارات الصحراوية عالياً جداً، وأنا سعيد للغاية بالمشاركة في هذه البطولة. لقد حافظت على اعتلاء منصة الفوز طوال الموسم.