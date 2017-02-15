«جولف الإمارات» يكمل تحضيراته للمشاركة الخليجية

دبي (الاتحاد)

يتوجه منتخبا الرجال والسيدات للجولف غداً إلى العاصمة البحرينية المنامة للمشاركة في البطولة الخليجية المقامة في نسختها الـ 21 للرجال، والثالثة للسيدات، التي تقام منافساتها حتى 24 فبراير الجاري، وذلك بطموحات كبيرة للمنافسة على المراكز الأولى.

وأكمل المنتخبان تحضيراتهما بإشراف خالد مبارك الشامسي مدير المنتخبات الوطنية والمدرب الجنوب أفريقي كريج هولمز، ويعول منتخب الرجال على خدمات كل من راشد حمود الفائز مطلع الأسبوع الجاري وللعام الثاني على التوالي بكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بجانب كل من خالد يوسف وصيف العرب، وأحمد سكيك، ومحمد الهاجري، فيما يضم منتخب السيدات، تارة المرزوقي، وحمدة السويدي، وريما الحلو حاملة ذهبية نسخة العام الماضي للفردي، والمتوجه بدورها بلقب السيدات في كاس رئيس الدولة 2017، قبل أيام.

وخضع المنتخبان لمراحل إعداد مكثفة على مدار الشهرين الماضي والجاري، تكللت بمشاركة مشرفة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، قبل أن يدخل المنتخبين في مراحل الإعداد النهائية قبيل التوجه إلى العاصمة البحرينية.

وتبدو حظوظ المنتخبين كبيرة في مواصلة الإنجازات على المستوى الخليجي، خاصة أن كلاهما سبق له خلال الربع الأخير من العام الماضي، المشاركة في بطولات عالمية وإقليمية، بعد حضور منتخب الرجال سبتمبر الماضي في البطولة الأعرق على العالم المخصصة للاعبين الهواة «كأس إيزنهاور» التي يعود تاريخ انطلاقتها إلى عام 1958، فيما شارك منتخب السيدات في البطولة العربية، التي استضافتها القاهرة أكتوبر الماضي.

أكد خالد الشامسي، أمين عام اتحاد الجولف، ومدير المنتخبات الوطنية، أن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني على قدر التحدي، مشيراً إلى حرص اتحاد اللعبة على توفير السبل كافة، وتذليل العقبات نحو هدف توفير إعداد مناسب قبيل الاستحقاق الخليجي، وقال: كلا المنتخبين خضع لمعسكرات خارجية وداخلية على مدار العام الماضي أبان الاستعدادات للمشاركة في كأس إيزنهاور للرجال سبتمبر الماضي، والبطولة العربية في القاهرة أكتوبر الماضي على صعيد منتخب السيدات، ونجحنا خلال المعسكر الأخير، بالتعاون مع أندية الدولة في مواصلة ما بدأناه العام الماضي، عبر التركيز على الجانبين البدني والمهاري، ما يضمن تحقيق نتائج جيدة في البطولة. وأضاف: يواصل الاتحاد جهوده الحثيثة على صعيد بناء جيل مستقبلي على صعيد اللعبة، وهو الهدف ذاته الذي نتطلع لاستثماره في المنتخب الحالي سواء للرجال والسيدات الذين يضمان عناصر شابة معززة بالموهبة وطموحات حصد النتائج المشرفة.

واختتم: جاءت مشاركة منتخبي الرجال والسيدات في كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي اسدل الستار عنها السبت الماضي، لتمنح الجهاز الفني صورة واضحة حول مدى جهوزية لاعبي المنتخب، بهدف المنافسة على منصات التتويج، ونحن على ثقة في قدرة لاعبينا على العودة من البحرين بنتائج مشرفة سواء على صعيد السيدات المدافعات عن لقبهن، أو على صعيد منتخب الرجال.