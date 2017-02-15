منتخبنا يحصد ذهبيتي فردي البلياردو وسنوكر الفرق

وليد فاروق (دبي)

واصلت بعثة منتخبنا للسنوكر والبلياردو المشاركة في بطولة غرب آسيا، والتي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان حالياً، حصد المزيد من الميداليات وتحقيق إنجازات طيبة، وذلك بعد الحصول على ميداليتين ذهبيتين جديدتين في اللعبتين، عبارة عن ذهبية فردي البلياردو 9 كرات، والتي حصل عليها صلاح الريماوي نجم منتخبنا الوطني، إضافة إلى ذهبية سنوكر الفرق والتي فاز بها منتخبنا.

ويشارك منتخبا البلياردو والسنوكر منذ السبت الماضي في بطولة غرب آسيا، على أن يكمل المنتخبان وفور انتهاء البطولة، مشوارهما في البطولة العربية التي تستضيفها أيضاً العاصمة الأردنية عمان، وتستمر حتى 24 فبراير الجاري.

ويسدل اليوم الستار على منافسات بطولة غرب آسيا، والتي يشارك فيها 10 دول هي الإمارات وإيران ولبنان وسوريا والعراق وقطر واليمن وفلسطين وسلطنة عُمان، إضافة إلى الأردن المنظم.

وكانت منافسات اليوم الرابع لبطولة غرب آسيا التي أقيمت أمس الأول، قد شهدت خوض منتخبنا للسنوكر منافسات «الفرق» وتغلبه في مباراة الدور نصف النهائي على منتخب الأردن «ب» 3-صفر، ليتأهل منتخبنا للمباراة النهائية ويتغلب على نظيره القطري في مباراة مثيرة وصعبة بنتيجة 3-2 ليحصد الميدالية الذهبية بجدارة.

ومثل منتخب الإمارات في منافسات فرق السنوكر كل من محمد شهاب وعبد الرحمن الشامسي وخالد الكمالي «احتياط».

وضمن منافسات فردي البلياردو 9 كرات، نجح صلاح الريماوي نجم منتخبنا في التأهل للمباراة النهائية بعد تغلبه على الأردني محمد السمادي في دور الثمانية 9-4، وتبعه بالفوز على العراقي أمير علي في الدور نصف النهائي 9-6، ليواجه القطري وليد ماجد في مباراة صعبة وممتعة انتهت لمصلحة الريماوي 11-8 ليحصد ذهبية جديدة لمنتخبنا في هذه البطولة.

يذكر أن بعثتنا سبق وحصلت على ذهبية فردي السنوكر عن طريق نجم المنتخب محمد شهاب، علاوة على فضية محمد الحوسني في منافسات فردي البلياردو 8 كرات.