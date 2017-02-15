فوزنياكي تبحث عن اللقب الثاني في «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

تبدأ لاعبة التنس الدنماركية كارولين فوزنياكي الأسبوع المقبل رحلة البحث عن لقبها الثاني في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعد 6 سنوات من تتويجها باللقب الأول على حساب الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا، وتبدو مهمتها صعبة ضمن قائمة تضم 7 من المصنفات العشر الأوائل في العالم.

وتأتي مشاركة المصنفة الأولى سابقاً في تنس دبي عقب موسم حافل بالصعوبات، شهد تعرضها للإصابة في الكاحل أثناء التدريب، الأمر الذي اضطرها للغياب عن جميع منافسات الجولة الأوروبية على الملاعب الطينية، بما في ذلك بطولة فرنسا المفتوحة، ولاحقاً ألمّت بها إصابة أخرى في ذراعها خلال مشاركتها في موسم المنافسات الأميركية على الأرض الصلبة، وتراجعت إلى التصنيف 74 بحلول بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

ورغم ذلك شقت فوزنياكي طريقها بقوة إلى نصف نهائي آخر بطولات جراند سلام للموسم الماضي، قبل أن توقف تقدمها أنجليك كيربر التي توجت لاحقاً باللقب، وواصلت تألقها بانتزاعها لقب بطولة طوكيو وتغلبت في طريقها على المصنفة الرابعة وحاملة اللقب أنيازكا رادفانسكا في نصف النهائي، كذلك تُوجت بدورة هونغ كونغ الدولية معززة رصيدها من الألقاب إلى 25 خلال مسيرتها.

ورحب كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الجهة المالكة والمنظمة للبطولة بمشاركة كارولين فوزنياكي التي بقيت لسنوات عديدة سفيرة لعلامة سوق دبي الحرة، مشيراً إلى نجاحها في بلوغ نصف نهائي خمس من البطولات الست التي خاضتها في دبي سابقاً، وإنزالها الهزيمة بـ«كوزنيتسوفا» في نهائي 2011.

وبعد تعافيها من الإصابات وعودتها الناجحة إلى ملاعب الكرة الصفراء متجاوزة تلك المرحلة العصيبة في مسيرتها، تستعد فوزنياكي التي دخلت مجدداً قائمة المصنفات الـ20 الأوائل لتقديم أفضل ما لديها لاستعادة لقبها في دبي رغم عدم وصولها التام إلى المستوى الذي كانت عليه من قبل، غير أن ثقتها بنفسها تبقى عالية، حيث قالت: «أحاول تقديم عروض أفضل هذا العام، وأشعر أني قد بدأت في ذلك، ثقتي عالية وأنا متفائلة، انطلاقتي هذا الموسم أفضل من العام الماضي، وأعتقد أني لم أعد تلك اللاعبة المستجدة، وفعلاً قمت بالتركيز على النواحي الأساسية في أدائي وعملت على ذلك بجد، وللمرة الأولى منذ زمن طويل لا أعاني من أية مشكلة، وأبذل قصارى جهدي للحيلولة دون تعرضي للإصابة».

وأشار صلاح تهلك مدير البطولة إلى النجاحات التي حققتها كارولين فوزنياكي في دبي، مؤكداً أنها ما زالت مرشحة قوية لنيل اللقب ومُرحباً بعودتها لمواجهة أفضل نجمات التنس في العالم.

وتضم قائمة اللاعبات المشاركات في بطولة دبي لهذا العام إضافة إلى فوزنياكي، الألمانية أنجليك كيربر، المصنفة الثانية وبطلة الولايات المتحدة المفتوحة، كارولينا بليشكوفا، الفائزة ببطولة بريسبن 2017، ودومينيكا سيبولكوفا الحائزة على لقب البطولة الختامية لمحترفات التنس، والمصنفة السادسة أنيازكا رادفانسكا، بطلة تنس دبي السابقة، وجاربين موجوروزا حاملة لقب فرنسا المفتوحة، وسفيتلانا كوزنيتسوفا التي وصلت إلى نهائي دبي ثلاث مرات والفائزة ببطولة موسكو، والبريطانية الصاعدة جوانا كونتا، الحائزة على بطولة سيدني 2017.