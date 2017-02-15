أبوظبي (الاتحاد)

تتصدر 7 من أصل أفضل 10 سيدات في عالم الترايثلون تشكيلة السيدات المشاركات في بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون، والتي ستضم 60 رياضية من 19 دولة، حيث سيخضن منافسات البطولة الافتتاحية لهذا الموسم يومي 3 و4 مارس المقبل، وستخوض هذه التشكيلة المتميزة منافسات البطولة على مسار الترايثلون الجديد كلياً في جزيرة ياس، ما سيمثل أحد أقوى تشكيلات السيدات المشاركة في بطولات أبوظبي الدولية للترايثلون حتى الآن.

وتضم تشكيلة السيدات هذا العام حاملة لقب بطولة أبوظبي البريطانية جودي ستيمبسون، وبطلة العالم للترايثلون لعام 2016، فلورا دافي من برمودا والمصنفة ثالثة عالمياً، اليابانية آي يويدا، والبطلتين الأولمبيتين الأميركيتين كيتي زافيراس وسارة ترو، والمصنفة سادسة عالمياً، النيوزيلندية أندريا هيويت، والمصنفة ثامنة عالمياً الأسترالية شارلوت ماكشين، وقد حققت البطلات السبع معاً ما مجموعه 71 فوزاً.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، الذي يستضيف بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون: بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون ستكون حدثاً ترفيهياً رائعاً وملهماً للمشاركين والمتفرجين معاً، إذ ستستضيف مجموعةً من ألمع نجوم الرياضة من السيدات الشهر المقبل.

من جهتها، قالت جودي ستيمبسون، التي حصدت لقب البطولة في العام الماضي: «لقد كان فوزي باللقب أحد أبرز إنجازاتي في الموسم الماضي، لذا فإنني أتطلع للعودة وتجربة المسار الجديد للبطولة. إنها البطولة المنتظرة بالنسبة لمعظم الرياضيين والرياضيات، وأنا سعيدة بمشاركتي إلى جانب هذه التشكيلة القوية من السيدات في مارس المقبل». وكانت ستيمبسون قد بذلت جهداً كبيراً في التدريب استعداداً لموسم 2017.

وفي مواجهة ستيمبسون، تشارك أيضاً النجمة فلورا دافي، بطلة العالم للترايثلون لعام 2016 والمشاركة في الأولمبياد ثلاث مرات، والتي تنوي بدء الموسم بالفوز بلقب البطولة. وقالت دافي: تمثل بطولة أبوظبي كل ما قد أرغب فيه كرياضية: مسار رائع، وطقس جميل، وأصدقاء يشاركونني المنافسة. بالطبع، أودّ الفوز باللقب، وأعد الأيام لأعود إلى السجادة الزرقاء.

وتغيب عن سلسلة بطولات الترايثلون العالمية هذا العام جوين جورجنسن الحائزة على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو. بينما تمثل الولايات المتحدة في البطولة مواطنتاها كيتي زافيراس وسارة ترو، المدرجتان ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات في العالم، واللتان تسعيان أيضاً لتحقيق فوز في بداية هذا الموسم.

من جهة أخرى، تسعى اليابانية آي يويدا، المشاركة في الأولمبياد ثلاث مرات، إلى تحسين سجلها في عامي 2015 و2016، بعد أن حققت النجمة البالغة 33 عاماً موسماً رائعاً في العام الماضي، حيث حصدت أربع ميداليات ذهبية في كأس العالم، والبطولات الوطنية، والبطولات الآسيوية. وتتطلع آي التي تنحدر من عائلة من الرسامين، إلى حضور عائلتها لتشجيعها في جزيرة ياس يوم 3 مارس المقبل. كما تضم تشكيلة السيدات في البطولة فانيسا فيرنانديز، الحائزة الميدالية الفضية في الأولمبياد، والتي ينظر إليها على نطاق واسع بأنها أكثر السيدات نجاحاً في تاريخ رياضة الترايثلون، حيث حصدت لقب كأس العالم 20 مرة، وتعد من المرشحات بقوة لنيل لقب البطولة هذا العام. وتتجه الأنظار نحو فرنانديز في عودتها لخوض منافسات الترايثلون في أبوظبي، ما سيضيف المزيد من الحماس للسباق.