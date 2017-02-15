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بدء وصول المشاركين في «عالمية الجائزة الكبرى للشطرنج»

سالم عبدالرحمن يختتم استعداداته لـ «الجراند بري» بكلاسيكية جايكوب
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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

رضا سليم (الشارقة)

بدأ اللاعبون المشاركون في بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج «الجراند بري»، والتي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بمقره حتى يوم 28 من فبراير الجاري، في الوصول إلى الدولة، والاستعداد لضربة البداية غداً، ويشارك في البطولة أفضل 18 لاعباً في العالم والذين يتنافسون على لقب «الشارقة 2017»، من بينهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن.

كان أول الواصلين من اللاعبين الأستاذ الدولي الكبير الأرميني ليفون أرونيان وتصنيفه الدولي 2785 نقطة، ويحتل التصنيف السابع على مستوى العالم، كما وصل مساء أمس، طاقم الإعلام الدولي القادم من موسكو والمتخصص في التغطية الإعلامية للشطرنج عبر العالم، حيث سيقومون بالتغطية الإعلامية الدولية للبطولة مع التحليلات الخاصة بالمباريات واللقاءات اليومية للاعبين، واختارت اللجنة المنظمة فندق سنترو الشارقة مقراً لإقامة الوفود.

ويصل إلى البلاد، اليوم بقية اللاعبين، كما يصل كيرسان اليمجونوف رئيس الاتحاد الدولي مع عدد من المرافقين من أعضاء الاتحاد الدولي للشطرنج لحضور حفل الافتتاح.

في الوقت نفسه، تواصلت بمقر نادي الشارقة الثقافي للشطرنج التحضيرات لانطلاقة الحدث، حيث تجتمع اللجنة المنظمة يومياً برئاسة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي، ووهيب جعفر الزرعوني مدير البطولة، رئيس لجنة الفعاليات والأحداث بالنادي، وبمشاركة وفد من الاتحاد الدولي للشطرنج ومؤسسة أجون الدولية التي تنظم وترعى جميع أنشطة وبطولات الاتحاد الدولي للشطرنج، وستاس بلاجين ممثل مؤسسة الشطرنج العالمي التي ترعى بطولات الاتحاد الدولي.

واعتمد الاجتماع الأخير جميع الأمور التنظيمية الخاصة بافتتاح البطولة والدعوات للافتتاح واستقبال الوفود بمطارات الدولة، وتم استعراض أسماء اللاعبين المشاركين واحتياجات كل منهم، حيث سيشارك 18 لاعباً من أفضل اللاعبين في العالم في البطولة، من ضمنهم بطلة العالم الصينية هو ييفان. ... المزيد
     
 

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