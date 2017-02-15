النصر يحتفظ بلقب بطل دوري شباب السلة

علي معالي (دبي)

احتفظ فريق النصر بلقب بطولة دوري شباب السلة للعام الثاني على التوالي بالفوز في المباراة النهائية على الشارقة 73/‏‏‏ 57، في المواجهة التي جرت بينهما على صالة نادي النصر، ليؤكد العميد جدارته في مرحلة الشباب، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة طوال مشواره في المسابقة بكل مراحلها.

وحل فريق الشارقة وصيفاً، فيما جاء فريق الوصل في المركز الثالث بالفوز على الشباب 59/‏‏‏ 49 في المباراة التي جرت على صالة نادي الشباب، وقام بإدارة المباراة النهائية الدولي عامر سيجري والدولي سالم الزعابي وحمدي غميثو، وجاءت أرباع المباراة 18/‏‏‏ 12,13/‏‏‏ 14,15/‏‏‏ 19,27/‏‏‏ 12 لصالح النصر.

وقام بتتويج الأبطال اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وبحضور عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة الألعاب الجماعية بنادي النصر، وعبد الرزاق الهاشمي نائب رئيس الشركة وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة، جاءت المباراة الختامية مثيرة شبه متكافئة خلال أرباعها الثلاثة الأولى، حيث تقدم النصر في الربع الأول 18/‏‏‏ 12، فيما عاد الشارقة للمباراة ونجح في التقدم في المرحلتين الثانية 14/‏‏‏ 13، والثالثة 19/‏‏‏ 15.

نجح النصر في بسط نفوذه على زمام الدقائق الأخيرة من المباراة بعد أن كان الشارقة قريباً من اللحاق بالمنافس، إلا أن إرهاق لاعبي الشارقة وحصول معظمهم على أعداد ليست بالقليلة من الأخطاء ساهم في سيطرة النصر على مجريات اللحظات الحرجة من المباراة وخلالها أكد تفوقه وحسم الفوز باللقاء واللقب.

وأهدى عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس شركة الألعاب الجماعية والفردية إنجاز الفوز ببطولة دوري شباب السلة إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس النادي، وإلى الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد رئيس مجلس إدارة النصر لدعمهما الكبير واللامحدود للنادي بكل فئاته وألعابه، مشيراً أن الفوز الذي تحقق وللعام الثاني على التوالي يؤكد أن المستقبل للنادي في كرة السلة، ويترجم حجم العمل الذي قامت به الإدارة على مدار الأعوام الأربعة الماضية عندما تقرر الاهتمام بصفوف المراحل وتفريخ جيل من اللاعبين الواعدين القادرين على تمثيل النادي مستقبلاً افضل تمثيل.