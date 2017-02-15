النصر يحتفظ بلقب بطل دوري شباب السلة

علي معالي (دبي)
احتفظ فريق النصر بلقب بطولة دوري شباب السلة للعام الثاني على التوالي بالفوز في المباراة النهائية على الشارقة 73/ 57، في المواجهة التي جرت بينهما على صالة نادي النصر، ليؤكد العميد جدارته في مرحلة الشباب، ليصبح الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي خسارة طوال مشواره في المسابقة بكل مراحلها.
وحل فريق الشارقة وصيفاً، فيما جاء فريق الوصل في المركز الثالث بالفوز على الشباب 59/ 49 في المباراة التي جرت على صالة نادي الشباب، وقام بإدارة المباراة النهائية الدولي عامر سيجري والدولي سالم الزعابي وحمدي غميثو، وجاءت أرباع المباراة 18/ 12,13/ 14,15/ 19,27/ 12 لصالح النصر.
|
نجح النصر في بسط نفوذه على زمام الدقائق الأخيرة من المباراة بعد أن كان الشارقة قريباً من اللحاق بالمنافس، إلا أن إرهاق لاعبي الشارقة وحصول معظمهم على أعداد ليست بالقليلة من الأخطاء ساهم في سيطرة النصر على مجريات اللحظات الحرجة من المباراة وخلالها أكد تفوقه وحسم الفوز باللقاء واللقب.
|