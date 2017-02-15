الشارقة يعتلي قمة دوري «أقوياء اليد» بفارق الأهداف

رضا سليم (دبي)

سيطرت التعادلات على الجولة السابعة والمضغوطة لدوري أقوياء اليد، بعدما انتهت مواجهات القمة بالتعادل، حيث تعادل الأهلي مع النصر 25-25، والوصل مع الجزيرة 24-24، فيما كانت مفاجأة الجولة في فوز الشعب على الشباب 23-19 بصالة الجوارح، وهو الفوز الثالث للكوماندوز الذي تفوق على الكبار بعدما فاز على الجزيرة والوصل والشباب، فيما نجح الشارقة في استغلال تعادلات الفرق الأخرى وفاز على العين 26-21، وينقض على القمة بفارق الأهداف عن الوصل، بعدما تساوى الفريقان برصيد 16 نقطة، وفرط الإمبراطور في القمة والتي تربع عليها من بداية الموسم حتى الجولة السادسة.

وقفز الشعب إلى المركز الثالث للمرة الأولى هذا الموسم بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما جاء النصر في المركز الرابع برصيد 13 نقطة، والأهلي الخامس 11 نقطة، والجزيرة السادس 11 نقطة، والشباب السابع 10 نقاط، والعين الثامن والأخير 9 نقاط.

وأبرز ظواهر هذه الجولة هي غياب التهديف لفترات طويلة من جانب بعض الفرق، وهو ما حدث في مباراة الوصل والجزيرة، وأيضاً الأهلي والنصر وضرب الأخير رقماً قياسياً في الغياب عن التسجيل بعدما توقفت الأهداف في بداية الشوط الثاني لمدة 13 دقيقة.

أما عن تفاصيل مباراة الأهلي والنصر، فقد سيطر العميد على بداية المباراة، ونجح في التقدم 3-0 في أول 5 دقائق عن طريق وليد إبراهيم وعبد الله طرار وفلادان، وأهدر شهاب غلوم رمية جزائية ثم يسجل حسين الصفار الهدف الرابع، وفشل كل محاولات الأهلاوية للتعديل أو حتى تسجيل هدف لمدة 6 دقائق، وهو ما دفع خالد أحمد مدرب الأهلي لطلب وقت مستقطع لفريقه، لتعديل أوضاعه، وظهر أن الأهلي خارج الفورمة من خلال الغيابات الكثيرة في صفوفه، في مقدمتهم مرزوق أحمد ومحمد جمعة ومحمد يوسف وعبدالله درويش وعبدالله الشمطري وعبدالرحمن خميس، وهو ما دفع المدرب للاعتماد على المجموعة الموجودة والتي وصلت إلى 11 لاعباً من بينهم 3 حراس مقابل 15 لاعباً للنصر.