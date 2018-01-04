ياسمين رئيس.. تقرر الاعتزال وارتداء الحجاب

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

قدمت الفنانة ياسمين رئيس في فيلم «بلاش تبوسني» دور «فجر».. نجمة الإغراء الشهيرة، وبطلة الفيلم الطويل الأول لمخرج شاب، التي ترفض مشهد القُبلة في الفيلم وهو ما يثير جنون المخرج ويستفز المنتج، ليحاول الجميع الوصول إلى أرضية مشتركة لاستكمال الفيلم، كل هذا تراقبه كاميرا مخرج شاب أيضاً، يصنع فيلماً وثائقياً عن صناعة فيلم صديقه، حيث يجري لقاءات مصورة مع كل صناع الفيلم، محاولاً فهم المبررات التي تحكم تصرفات كل منهم.

الفيلم أخرجه وألفه أحمد عامر، وتم تقديمه في عرض عالمي أول ضمن «مهرجان دبي السينمائي» في دورته الماضية.

يستعرض «بلاش تبوسني» تاريخ الإغراء في السينما المصرية من خلال لقطات أرشيفية ولقاءات مع أشهر صُناع السينما، من بينهم المخرج الراحل محمد خان والمخرج خيري بشارة، كما يسلط الضوء على الفنانة «فجر» التي تلعب دورها ياسمين، التي تواجه العديد من المشاكل والأزمات مع مخرج الفيلم، حينما تتخذ قرارها بالاعتزال وارتداء الحجاب بسبب بعض المشاهد الخارجة أثناء التصوير، وهو ما يسعى من خلاله مؤلف العمل ومخرجه لإبراز التناقضات التي تحيط بمجتمعاتنا.

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