«الشواحيف» تبحر في الاحتفالية بـ20 قارباً

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات وتحدي سباق اليوم الرياضي الوطني للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف» على كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، ومتابعة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، بمشاركة 20 قارباً، وحضور كبير لأبناء دول مجلس التعاون في هذه المنافسة القوية.

وتقام المنافسة لكي تنضم إلى الأجندة الإماراتية والخاصة بفعاليات وأحداث اليوم الرياضي الوطني لتكون المساهمة القوية والحضور الفعال للنادي من خلال هذه الفعالية المهمة، وأيضاً تؤكد الالتزام الرياضي للنادي بكل الفعاليات والأنشطة الوطنية.

وتحدد مسار السباق بحيث تكون البداية من خارج الكورنيش، حيث تنطلق القوارب من خلف جزيرة اللولو ومنطقة البحر المفتوح، وتدخل إلى كورنيش أبوظبي، لتبدأ الدوران على الكورس الذي وضع على امتداد البحر، وبطريقة أفقية تساعد الجمهور على الاستمتاع بمتابعة المنافسة عن كثب، ويبلغ عدد الدورات 7، بالإضافة إلى دورة البداية.

وأكد سالم الرميثي، مدير عام النادي، مشاركة وحضور النادي من خلال هذا الحدث، وقال: «التزامنا الرياضي يدفعنا إلى أن نكون في مقدمة المشاركين في فعاليات هذا اليوم، وأن نكون جزءاً مهماً من الأحداث المختلفة، ولذلك قررنا أن تكون منافسات القوارب الخشبية السريعة الشواحيف هي مشاركتنا وحضورنا في منافسات اليوم الرياضي الوطني».