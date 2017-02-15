«الداخلية» تنظم أنشطة ومسابقات

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك وزارة الداخلية في تنظيم عشرات الأنشطة والمسابقات الرياضية في مختلف إمارات الدولة، ضمن فعاليات اليوم الرياضي الوطني، وذكر العميد محمد دلموج الظاهري رئيس مجلس اتحاد الشرطة الرياضي، أن الاتحاد قام بالتنسيق مع كافة الإدارات والأقسام الرياضية في القيادات والإدارات العامة للقيام بتنظيم فعاليات رياضية بمناسبة الحدث، وتم تشكيل فرق عمل لتنظيم هذه الفعاليات لتكون الفعاليات متنوعة ومتميزة، وتشمل منتسبي وزارة الداخلية من ممارسي الأنشطة الرياضية كافة.

وأكد الظاهري حرص الوزارة على المشاركة بتوجيهات من القيادة الشرطية إيماناً منها بضرورة الاهتمام برياضة الشرطة، تماشياً مع استراتيجية الوزارة فيما يتعلق بنشر الرياضة بين كافة منتسبيها، والاهتمام بالممارسة الرياضية، لما لها من أثر إيجابي كبير على صحة عناصر الشرطة وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية والذهنية، بما يمكنهم من القيام بمهامهم الوظيفة على أكمل وجه.

وقال: هناك عشرات الفعاليات التي سيتم تنظيمها وسيشارك فيها المئات من منتسبي وزارة الداخلية ومن الجنسين، مشيراً إلى أن هذا الحدث الرياضي الوطني والخليجي له أهداف نبيلة وسامية، ويصب في نهاية الأمر في خدمة المجتمع، ولقد لمسنا تفاعلاً كبيراً من القيادات العامة للشرطة في الدولة، للمشاركة الفاعلة في هذا اليوم، وتم تسخير القدرات والإمكانيات الكثيرة لإنجاح الفعاليات الرياضية التي تشارك بها وزارة الداخلية.