«المجالس الرياضية» تتصدر المشهد الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

إذا كان اليوم الرياضي الوطني أنشودة وفاء وولاء يغنيها الجميع في كل ربوع الوطن، فإن المجالس الرياضية تبقى في مقدمة المشهد الاحتفالي الكبير، لأنها تشرف على توفير البرامج والأنشطة والمرافق والوسائل لإنجاح الحدث بالتنسيق مع اللجنة المنظمة العليا، وتتولى متابعة تطبيق البرامج، وقياس أثرها على المشاركين من مختلف الفئات، والجنسيات والمراحل السنية، سواء كان ذلك في أبوظبي أو دبي أو الشارقة.

وتسابقت المجالس في الاحتفاء بالمناسبة الوطنية وإخراجها في أبهى صورة، كي تحقق أهدافها، حيث دعت الجميع إلى ممارسة الرياضة، وانتهاج أسلوب حياة صحي، يقلل من أمراض العصر، ويحق مقولة «العقل السليم في الجسم السليم»، ولا سيما أن الأمم التي تهتم بممارسة الرياضة أكثر إنتاجية من تلك التي ليس لديها ثقافة الرياضة.

ومنذ تأسيس المجالس، وهي تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الممارسة، جنباً إلى جنب مع قطاع البطولة، وتقدم المبادرة تلو الأخرى، كي تستقطب طاقات الشباب فيما هو مفيد ونافع، مع توفير البنية التحتية المناسبة لهم.

وتتولى المجالس مفهوماً واسعاً للرياضة يتخطى حدود المنافسة على الألقاب والكؤوس، إلى آفاق الصحة البدنية والنفسية، ورعاية الأسرة بكل عناصرها المكونة من الأب والأم والأبناء.