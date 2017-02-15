الريسي: السعادة مصدرها صحة الإنسان

دبي(الاتحاد)

أكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، عضو اللجنة العليا المنظمة لليوم الرياضي الوطني، رئيس الفريق التنفيذي المشرف على الحدث، أن المبادرة جاءت لتؤكد رؤية القيادة الحكيمة وتترجم توجيهاتها للعمل دائماً على توفير الحياة الكريمة للإنسان، من مواطنين ومقيمين على أرض السلام والوئام.

وقال: إطلاق اليوم الرياضي الوطني يعكس مدى القناعة والإيمان بأن السعادة مصدرها صحة الإنسان وسلامته، وأن الرياضة تساعده على أداء مهامه بتفاؤل ونشاط وجدية، وقد شرفت بقيادة فريق العمل التنفيذي الذي ضم خيرة من أبناء الوطن أصحاب الخبرات في مختلف التخصصات، وحرصنا على وضع حزمة من الأنشطة والبرامج الخاصة بهذه المناسبة، وهي الرياضات الترفيهية، والاجتماعية، والشعبية، والتنافسية، والتثقيفية والفولكلور، والتراث الشعبي، إلى جانب مهرجانات الأسرة والطفل والشباب وكبار السن، للتأكيد على مشاركة الجميع وتحقيق الغايات المرجوة من هذا اليوم الوطني، الذي يأتي للاحتفاء بالرياضة الإماراتية والمجتمع بكل فئاته.

وقال: سيعكس الحدث العديد من الجوانب التي نسعى لتعميمها والتركيز عليها وزيادة نسبة وعي المجتمع بها، وأهمها تحقيق الانسجام والتناغم بين مختلف مكونات المجتمع الثقافية والعرقية، والعمرية ترجمة لشعار المناسبة وهو «الإمارات تجمعنا»، ونتمنى النجاح والتوفيق لكل شركائنا من القائمين على تنظيم الفعاليات في كل مناطق الدولة، ونؤكد أن الثقة كانت كبيرة بهم منذ اليوم الأول لتحقيق الأهداف الوطنية والمجتمعية النبيلة للمبادرة التي نتطلع أن تتطور عاماً بعد عام، وتواصل حصد النجاحات المأمولة، وأن تكتمل الصورة الزاهية من خلال المشاركة الواسعة لكل المقيمين في الدولة.