نورة الكعبي: تعبير عن الصورة الحضارية للدولة

أبوظبي (الاتحاد)
أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني تعد امتداداً لمسلسل ريادة الإمارات في كل المجالات، حيث إنها باتت أرض المبادرات، ومنصة الإبداع العالمي، وتولي اهتماماً كبيراً بكل ما يخدم الإنسان، ويعزز أطر التعاون بين فئات المجتمع كافة.
وقالت معاليها: «عندما تكون المبادرة مجتمعية ذات صبغة وطنية، تكون الدعوة موجهة للجميع دون استثناء من أجل التعبير عن الصورة الحضارية التي ارتبط بها اسم الإمارات أمام العالم حتى صارت نموذجاً مشرفاً يحتذى به في كل المجالات، وهذا اليوم يأتي بدعوة كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليشمل بذلك شتى القطاعات والهيئات والمؤسسات والأفراد في رسالة واضحة مضمونها يتلخص في شعار (الإمارات تجمعنا)».
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وأكدت معاليها دور الجاليات المقيمة واستعدادها التام للمساهمة في إنجاح الحدث، وبدا ذلك واضحاً من خلال ما أعلنته أندية تلك الجاليات التي تعيش بكل حب وانسجام على أرض إمارات الخير.
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وتابعت معاليها: «الرياضة وسيلة نموذجية للارتقاء بجودة الحياة للفرد والمجتمع، وتساعد الإنسان على إنجاز مهامه، والتخلص من أي مشكلات أو معوقات، والشخص الرياضي يمتلك القدرة على التعامل مع المواقف المختلفة بشكل مرن ويكون لديه نظرة جيدة للأمور، وأدعو الجميع لممارسة أي نشاط رياضي في هذا اليوم والتفاعل معه على أفضل نحو ممكن».