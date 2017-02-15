سالم القاسمي: عيد لرياضة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية رئيس اتحاد المبارزة، أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني عيد لرياضة الإمارات، يحتفي به القطاع الرياضي كل عام، ويستغله في تجديد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة.

وقال: «كل يوم تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة وشيوخنا أهمية العمل على نشر مفهوم الرياضة، وعكس الصورة الحضارية لمجتمعنا المتماسك تحت شعار (الإمارات تجمعنا)، وفي هذا اليوم سنكون على الموعد كي نؤكد من جديد أن الإمارات، وهي وطن السعادة الذي نتمتع فيه بالأمن والاستقرار وتشجيع المبدعين في القطاعات كافة، مما يجعلها مقصدا للعالم، وواحة تعيش فيها أكثر من 200 جنسية بانسجام ووئام».

وأضاف: «لقد لمسنا من خلال النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي رغبة حقيقية، ونية صادقة من كل الفئات والشرائح على المشاركة في الفعاليات التي تواكب القيمة الحقيقية للحدث، ونأمل أن يتجدد الوعد مع النجاح، وأن تتضاعف الأعداد في النسخة الثانية وفي الأعوام المقبلة، ليصبح يوماً يتذكره الجميع، ويحتل مكانة على الأجندة السنوية، ويحتفلون خلاله عبر ممارسة النشاط الرياضي، وإقامة الفعاليات المجتمعية والثقافية المتنوعة، خصوصاً أن الغاية الأساسية للمبادرة هي توفير فرصة التلاقي بين كل الجنسيات، وكل الأعمار، وإبراز الدور الإماراتي الذي جعل الانتماء للوطن يشمل الجميع، ويتعزز من خلال الجهود المتراكمة بقيادة حكيمة، جعلت الإمارات تتبوأ الصدارة في مختلف مجالات الحياة، وتبدع على الصعد كافة». وتابع: «تنطلق اليوم الفعاليات بالتزامن مع أشقائنا في دول الخليج، وتتواصل على مدار الساعة في مختلف مناطق دولتنا على البر والبحر، ونأمل أن تشكل هذه الأنشطة بوابة نحو مستقبل أكثر إشراقاً على صعيد ممارسة النشاط البدني، وتعزيز أهمية الرياضة لدى أفراد المجتمع كافة، لتحقيق الغايات التي نأمل من خلالها أن يصبح مجتمعنا أكثر حيوية وصحة ويتجنب الأمراض المزمنة، إلى جانب ترسيخ وتعميم الرياضية بوصفها أسلوب حياة، نساهم من خلاله بإعداد الأجيال الصاعدة، وترسيخ حب التفوق، وتحقيق المركز الأول في المحافل كافة».

وأضاف: «نتمنى أن يحالف النجاح والتوفيق جميع الجهات المنظمة التي نقدم لها الشكر على الجهد الكبير الذي قامت به على مدار الفترة الماضية، ونتمنى أن تساهم الفعاليات برسم لوحة جميلة تزين دولتنا، وتضيف جزءاً بسيطاً إلى رونقها المعهود في جميع المناسبات الوطنية».