سالم القاسمي: عيد لرياضة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
أكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية رئيس اتحاد المبارزة، أن مبادرة اليوم الرياضي الوطني عيد لرياضة الإمارات، يحتفي به القطاع الرياضي كل عام، ويستغله في تجديد الولاء والانتماء للقيادة الرشيدة.
وقال: «كل يوم تؤكد توجيهات القيادة الرشيدة وشيوخنا أهمية العمل على نشر مفهوم الرياضة، وعكس الصورة الحضارية لمجتمعنا المتماسك تحت شعار (الإمارات تجمعنا)، وفي هذا اليوم سنكون على الموعد كي نؤكد من جديد أن الإمارات، وهي وطن السعادة الذي نتمتع فيه بالأمن والاستقرار وتشجيع المبدعين في القطاعات كافة، مما يجعلها مقصدا للعالم، وواحة تعيش فيها أكثر من 200 جنسية بانسجام ووئام».
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وأضاف: «نتمنى أن يحالف النجاح والتوفيق جميع الجهات المنظمة التي نقدم لها الشكر على الجهد الكبير الذي قامت به على مدار الفترة الماضية، ونتمنى أن تساهم الفعاليات برسم لوحة جميلة تزين دولتنا، وتضيف جزءاً بسيطاً إلى رونقها المعهود في جميع المناسبات الوطنية».