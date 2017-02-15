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400 فعالية في احتفالية النسخة الثانية لـ «اليوم الـرياضي الوطني»
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تاريخ النشر: الخميس 16 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم النسخة الثانية لفعاليات اليوم الرياضي بمختلف إمارات الدولة، تنفيذاً لمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتتضمن الأنشطة 400 فعالية في العديد من الرياضات الترفيهية، والترويحية، والاجتماعية الشعبية، والتنافسية، والرياضات النوعية، إلى جانب البرامج التثقيفية والتوعوية المرتبطة بالصحة والرياضة والبيئة، والفولكلور الخاص بالتراث الثقافي بطابعه الحركي، ومهرجانات الأسرة والطفل والشباب وكبار السن، وتقام الفعاليات والأنشطة تحت شعار «الإمارات تجمعنا».

وكانت اللجنة العليا المنظمة للحدث برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، قد خاطبت المدارس والمؤسسات ومختلف الهيئات للتنسيق ودعوتها للمشاركة في الفعاليات والأنشطة، ومن المتوقع أن تكون أعداد المشاركين كبيرة، خاصة أن الحدث يقام في الملاعب والساحات والصالات والقاعات بكل إمارات الدولة، حيث أعدت كل إمارة برنامجاً للتفاعل مع هذا الحدث.

ويقام في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية 150 فعالية، أغلبها في مناطق كورنيش أبوظبي، ومدينة زايد الرياضية، ونادي الفرسان، وأندية الوحدة والجزيرة وبني ياس والعين الثقافي، وستاد هزاع بن زايد، ومدينة زايد بالغربية، ونادي الظفرة، فضلاً عن أنشطة وفعاليات طلابية في كل المدارس.

وتقام الفعاليات على مرحلتين صباحية من العاشرة وحتى الثالثة عصراً، وهي الفترة الموجهة للصغار وطلبة المدارس، فيما خصصت الفترة المسائية التي ستقام من الرابعة إلى العاشرة مساءً لعموم فئات المجتمع، وتشتمل الأنشطة على فعاليات متنوعة ومفتوحة لأفراد المجتمع كافة في تجمع واحد يوفر لهم سبل ومقومات المشاركة الفاعلة كافة.

وتقام في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي مسيرة بمشاركة عدد كبير من الشخصيات تنطلق في العاشرة صباحاً وتستمر لمدة ساعة، إلى جانب فعاليات لكرة القدم، والقوس والسهم، والجوجيتسو، والجودو، والتنس المصغر، ومضمار الحواجز، وتدريبات كرة السلة، وبطولة أبوظبي كروس فيت، والزومبا، وتسلق الجدار، والبولينج، والشطرنج، والتزلج، والدراجات الثابتة، والمصارعة، واليوجا، وتدريبات اللياقة البدنية التابعة لبرنامج جسدك أمانة، إلى جانب الأنشطة المخصصة للسيدات داخل القاعات، وبطولة كرة قدم «لا ليجا» تحت 17 سنة، وبطولة كرة سلة تحت 17 سنة. ... المزيد
     
 

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