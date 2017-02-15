أسوأ 10 رفاق سفر في العالم

الاتحاد نت

«اختر الرفيق قبل الطريق»، قولٌ مأثورٌ ربما لا يعطيه الكثيرون منّا حقه. فالرفاق السيئون ربما يجعلون من رحلة السفر جحيماً، خاصة إذا كنت مضطراً للبقاء معهم في طائرة واحدة تحلق لعدة ساعات فوق السحاب.

ولتحديد أسوأ أنماط هؤلاء الرفاق، أجرت شركة «إكسبديا» الأميركية لتقديم خدمات السياحة والسفر عبر شبكة الإنترنت، استطلاعاً حول «آداب ركوب الطائرات».

وخَلُصَ الاستطلاع -كما تقول شبكة «سي إن إن» التلفزيونية على موقعها الإلكتروني- إلى تحديد الفئات العشر الأكثر إزعاجاً في هذا المضمار.

1 &ndash الراكلون بالأقدام:

رأى 64% ممن شملهم الاستطلاع أن من يستخدمون أقدامهم في ركل أو صدم المقاعد المواجهة لهم خلال رحلة الطيران، هم أكثر الركاب الذين يثيرون غضب رفاقهم على متن الطائرة.