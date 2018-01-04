الآرا.. شجرة الغزال الثرية بالجمال والصحة

أبوظبي (الاتحاد)
بمجرد النظر إلى نبات الآرا (يطلق عليه أيضا شجرة الغزال)، يتبادر للأذهان شكل الصوف، حيث إن النبات بأكمله مغطى بأوبار نجمية كثيفة وثماره مغطاة بأنسجة صوفية.
هذا ما أشارت إليه مريم جمعة المازمي الباحثة العلمية في هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة،
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وتحتوي ثمار الآرا على بذرة صغيرة سوداء أو بنية لامعة، ويزهر النبات طوال العام ما عدا شهري نوفمبر وديسمبر. وحسب الباحثة فإن نبات الآرا يوجد في البيئات المختلفة سواءً الوديان الحصوية أو الرملية وهو شائع بكثرة.
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وتبين مريم: «أثبتت الدراسات أن مستخلص هذا النبات نشاط فعال ضد الميكروبات وخاصة Staphylococcus aureus، porteus vulgariy وPseudomonas aeruginosa and Candida albicaus». ويعتقد الهنود أن استعمال وسائد الآرا يقيهم من الروماتيزم. عدا على أن هذا النبات متداول بين الناس على أنه مدر للبول، ويوصى باستخدامه كمادة مضادة للتسمم بالزرنيخ وبأنه فعال لتفتيت الحصوات الموجودة في المثانة.