10 قيم تربوية لغرس ثقافة «الانتماء»

القاهرة (الاتحاد)

تتفق الدراسات التربوية على أهمية السنوات الست الأولى من حياة الطفل لتحديد مفهومه عن ذاته، وعن المجتمع المحيط به من خلال تفاعله مع البيئة المحيطة «المادية والبشرية»، وتؤكد أنه يكتسب أكثر من 80% من مدركاته الثقافية في هذه المرحلة. وهذا يبرز أهمية مرحلة ما قبل المدرسة ودورها في الاهتمام بتزويد الطفل بالاتجاهات والقيم السائدة في المجتمع. وتلخص الدكتورة غيداء منصور، الأستاذ بكلية التربية كيفية غرس قيم الانتماء والوطنية لدى أطفال ما قبل المرحلة الابتدائية «رياض الأطفال» في 10 قيم تربوية:

1- تأكيد التعليم من أجل المواطنة، فرياض الأطفال يجب أن تكون عاملاً للمواطنة. وذلك يتطلب إتاحة ديمقراطية التعليم، وتكافؤ الفرص وتحقيق الجودة النوعية. وتنظيم الوقت في غرف النشاط بما يضمن التوافق مع البرنامج المقدم لهم وإعطاء وقت للعب والراحة.

2- نشر ثقافة حقوق الطفل بين الأطفال أنفسهم وزيادة وعي الأطفال بحقوقهم. ومن الأفضل نشر ثقافة حقوق الطفل بين الأطفال داخل غرف النشاط. حيث إن تثقيف وتعليم الأطفال لحقوقهم من شأنه أن يعمق في نفوسهم مشاعر الانتماء للوطن.

3- تقديم أنشطة يومية تتضمن تعلماً تعاونياً، والتي يبحث من خلالها بعض القضايا العامة للطفل للمشاركة وحسن الاستجابة للمشكلات الخاصة بوطنه، واقتراح حلول لها.