«واتساب» ينقذ بنات سنة أولى طبخ

أبوظبي (الاتحاد)

مع توفر الكثير من المطاعم والوجبات السريعة، باتت الكثير من الفتيات يجهلن فنون الطبخ، ويعتمدن على خدم المنازل، مما أثر ذلك على قدراتهن في تعلم فنون الطبخ من الألف إلى الياء، يسبب انشغالهن بالدراسة وتحصيلهن العملي أو الاتكال على الأمهات، لكن البعض منهن وجدن أن مجموعات «واتساب» المنقذ لهن، حيث أكدت رؤية الهاشمي سنة أولى زواج، أنها لم تهتم بتعلم الطبخ منذ البداية، فالانشغال بأجواء الدراسة والاعتماد على عاملات المنزل كانت من أهم الأسباب التي جعلتها جاهله بأسرار الطبخ.

وتقول «بعد التخرج من الجامعة تزوجت، وكانت هنا المعضلة الأولى التي واجهتني، حيث لم أكن أجيد أي أكلات، لكن لم أترك الأمر هكذا، بل أنقذتني مجموعة من صديقاتي نظمن مجموعة على تطبيق «واتساب» لتعلم الطبخ وبعض الأكلات مع فيديو يوضح طريقة إعداد تلك الأطباق بطريقة سهلة وبأقل عدد ساعات، لافتةً إلى أنها أصبحت فيما بعد تتقن بعض الأكلات بسرعة، وكذلك الحلويات.

مجموعة مفيدة

وأوضحت لبنى عبيد «متزوجة حديثا»، أنها لا تجيد طبخ الأكلات إلا البسيطة منها إلى جانب السلطات، أما الأكلات الدسمة والأرز واللحوم والأسماك فخبرتها قليلة جدا في ذلك، لكن ما جعلها تتعلم الكثير من أسرار الطبخ هو صديقاتها على مجموعة الـ«واتساب»، حيث الكل يبحث وينشر الأطباق اللذيذة مع مقاديرها وطريقة إعدادها، مما استفادت منهن الكثير من المشاركات في القروب من إعداد هذه الأطباق وتصويرها بعد الانتهاء منها على المجموعة، مبينة أنها استفادت كثيراً من التقنية الحديثة للتطبيقات المتوفرة على الهاتف في التعرف على أحدث الأكلات الشرقية والغربية، لأنه من الجميل معرفة الأكلات المشهورة لدى الشعوب.