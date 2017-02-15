منصور بن زايد يعلن استراتيجية الشباب العربي وسبع مبادرات لتحقيقها

دبي (وام)

بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، استراتيجية الشباب العربي التي تمثل رؤية لتمكين الشباب العربي، وتعزيز ريادته في المجالات المختلفة، وذلك بمشاركة معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب ومجموعة من الشباب العربي يمثلون 22 دولة عربية.

كما أعلن سموه، في اليوم الثالث والأخير من فعاليات القمة العالمية للحكومات، سبع مبادرات تهدف إلى تحقيق استراتيجية الشباب العربي.

حضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الأميرة هيا بنت الحسين ، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إن الشباب العربي هم مستشارونا، وهم أفضل من يحقق رؤيتهم واستراتيجيتهم، وأملنا بهم كبير، وثقتنا بطاقاتهم لا حدود لها، وترجمة لدورنا في تهيئة منظومة لإبداع الشباب وابتكاراتهم.