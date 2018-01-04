شيخة السويدي تطوع التكنولوجيا لذوي اضطراب التوحد

هناء الحمادي (أبوظبي)

ابتكرت باحثة إماراتية في جامعة الخليج العربي برنامجاً إثرائياً إلكترونياً يهدف إلى تحسين مكونات الانتباه لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.. وأثبتت نتائج الدراسة التي قامت بها الباحثة بعد تجربة البرنامج على مجموعة من الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد قدرته على تحسين مكونات الانتباه البصري في أبعاد التوجيه، والنقل، وإطالة الانتباه مقارنة بالبرامج الإجرائية التقليدية، مما يدل على فاعلية البرنامج الإثرائي البديل.

الباحثة شيخة السويدي أم لخمسة أولاد وتعمل في مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد حصلت على درجة الماجستير في اضطراب طيف التوحد، ومبتعثة في مجال اضطراب طيف التوحد.

واستهدف البرنامج الإثرائي الفئة العمرية من «4 - 12» عاماً، بهدف تحسين مكونات الانتباه البصري لدى الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، واختارت شيخة 11 طفلاً وطفلة من مركز أبوظبي للتوحد التابع لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة بدولة الإمارات، وقارنت مستوى تحسن مكونات الانتباه لديهم باستخدام مجموعة من البرامج الإثرائية الإلكترونية الداعمة للأجهزة الذكية اللوحية والنقالة، تكون من ثلاثة مستويات من الأنشطة التي تستهدف توجيه، وإطالة، ونقل الانتباه.

الاضطرابات النمائية