بالفيديو .. تكريم الفائزين بجوائز سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا

دبي (وام)

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، الفائزين في جوائز سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا، في ختام فعاليات الدورة الخامسة للقمة العالمية للحكومات.

وأكد سموه أن شغف الإنسان بالمعرفة والعلوم كان دافعاً له على الدوام لتطوير الأفكار المبتكرة الكفيلة بإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهه، مشدداً سموه على أن «طبيعة التحديات في عصرنا تغيرت، وأصبحت أكثر تسارعاً، ونحن بحاجة إلى تطوير وتوليد الأفكار المبتكرة بوتيرة أسرع منها، لدفع مسيرة العالم إلى المستقبل قدما وللارتقاء بحياة المليارات من بني البشر إلى مستويات أفضل».

وقال سموه: «إن عالمنا بحاجة إلى تطوير وتحفيز العقول في المجالات كافة، ونحن كحكومات مسؤولون عن قيادة عملية شاملة لتحقيق أفضل استثمار في العقول وفي تكنولوجيا المستقبل.. سباق الحكومات العالمي لرواد التكنولوجيا يجسد رسالة الإمارات وتوجهات القمة العالمية للحكومات التي تجيب عن أسئلة المستقبل، وتضع الحلول لتحدياته سعياً إلى خير الإنسان ورفاهه وسعادته».

حضر التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي سمو الأميرة هيا بنت الحسين، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.