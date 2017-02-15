  • الأربعاء 18 جمادى الأولى 1438هـ - 15 فبراير 2017م

لبناء أول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر عبر قيادة تحالفات علمية بحثية دولية لتحقيق الحلم البشري

محمد بن راشد ومحمد بن زايد يعلنان مشروع الإمارات التاريخي «المريخ 2117»
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تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017

دبي (وام)

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة العالمية للحكومات التي يشارك فيها وفود من 138 حكومة عن دخولها بشكل رسمي للسباق العلمي العالمي لإيصال البشر للكوكب الأحمر خلال العقود القادمة من خلال مشروع «المريخ 2117» والذي يتضمن برنامجاً وطنياً لإعداد كوادر علمية بحثية تخصصية إماراتية في مجال استكشاف الكوكب الأحمر ويستهدف في مراحله النهائية بناء أول مستوطنة بشرية على المريخ خلال مائة عام من خلال قيادة تحالفات علمية بحثية دولية لتسريع العمل على الحلم البشري القديم في الوصول لكواكب أخرى. ويتضمن المشروع الجديد الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ضمن القمة العالمية للحكومات مسارات بحثية متوازية تتضمن استكشاف وسائل التنقل والسكن والطاقة والغذاء على الكوكب الأحمر كما يتضمن المشروع البحث في تطوير وسائل أسرع للوصول والعودة من الكوكب الأحمر خلال مدة أقصر من المدة الحالية.

ويتضمن المشروع الجديد أيضاً وضع تصور علمي متكامل لأول مستوطنة بشرية على الكوكب الأحمر تشكل مدينة صغيرة وكيفية سير الحياة في هذه المدينة من ناحية التنقل والغذاء والطاقة وغيرها.

وسيبدأ المشروع بفريق علمي إماراتي ويتوسع خلال الفترة القادمة لضم علماء وباحثين دوليين وتنسيق جهود بحثية بشرية في مجال استكشاف واستيطان الكوكب الأحمر.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال إطلاقه المشروع الجديد، أن «وصول البشر لكواكب أخرى هو حلم إنساني قديم.. وهدفنا أن تقود دولة الإمارات جهوداً دولية لتحقيق هذا الحلم»، مؤكداً سموه أن المشروع يستهدف بالدرجة الأولى بناء قدرات علمية ومعرفية إماراتية وتحويل جامعاتنا لمراكز بحثية وترسيخ شغف الريادة في أجيالنا القادمة.

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن «دولة الإمارات اليوم ضمن أهم 9 دول في العالم تستثمر في علوم الفضاء.. وهدفنا تسريع الأبحاث البشرية في هذا المجال»، مشيراً سموه إلى أنه «لا حدود لطموحات البشر إلا خيال البشر.. والذي ينظر للقفزات العلمية في القرن الحالي يؤمن بأن قدراتنا البشرية يمكن أن تحقق أهم حلم بشري». ... المزيد
     
 

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