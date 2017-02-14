ليبيا ترحل 200 مهاجر غير شرعي من النيجر



تاريخ النشر: الأربعاء 15 فبراير 2017 طرابلس (أ ف ب) تم ترحيل نحو 200 مهاجر من النيجر، كانوا محتجزين في مراكز احتجاز في العاصمة الليبية، طرابلس أمس إلى بلدهم. ورحل المهاجرون في طائرة، انطلقت من مطار معيتيقة، شرق العاصمة الليبية، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. وقال متحدث باسم مكتب مكافحة الهجرة السرية في طرابلس، إن بين المرحلين خمسين امرأة، وأربعة أطفال. وأوضح الملازم حسني أبو عينة، أنه من المقرر تنظيم رحلتين أخريين في الأسابيع المقبلة، وتشمل ما يزيد على 900 مهاجر. وبحسب موقع منظمة الهجرة، فإن هذه المنظمة ساعدت في 2016، 1589 مهاجرًا على العودة الطوعية إلى بلدهم الأصلي، مانحة الأولوية للأشخاص «الأشد هشاشة». ويستغل مهربو البشر، حالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، في 2011، وتنطلق معظم رحلات الهجرة السرية من غرب ليبيا باتجاه إيطاليا التي لا تبعد إلا 300 كم. ويعتزم الأوروبيون تفعيل إجراءات لتعطيل وصول آلاف المهاجرين من ليبيا، وتثير هذه الإجراءات قلق المنظمات غير الحكومية التي تخشى تعرض المهاجرين الذين يعلقون في ليبيا لسوء المعاملة.