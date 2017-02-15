فشل مساعي لقاء السراج وحفتر في القاهرة

القاهرة (وكالات)

فشلت مساعي جمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السرّاج والقائد العام للجيش خليفة حفتر، بعد أكثر من 24 ساعة من وجود الطرفين في العاصمة المصرية القاهرة، التي وصلا إليها أمس الأول الاثنين. وقالت مصادر موثوقة قريبة من الجانبين، إن المشير حفتر رفض الاجتماع بالسرّاج، طارحاً شروطاً تتعلّق بتعديلات واسعة في الاتفاق السيّاسي. وأكّدت المصادر أن السراج توجّه إلى مقر إقامته، تمهيداً لمغادرة القاهرة عائداً إلى طرابلس. وكان الاجتماع مخططاً عقده أمس الأول الاثنين فور وصول رئيس المجلس الرئاسي والقائد العام للجيش إلى القاهرة، إلا أنه تأجّل إلى أمس الثلاثاء، وألغي بعد رفض المشير حفتر.

من جانب آخر، اجتمع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس مع كل من نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية علي القطراني، وعضو المجلس الرئاسي عمر الأسود. وبحث أبو الغيط مع القطراني والأسود الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة الراهنة في ليبيا وتشجيع الحوار السياسي بين الأطراف الليبية كافة، للوصول إلى التوافق المنشود الذي يمكن ليبيا من استكمال عملية انتقالها الديمقراطي بنجاح.

وأوضح الوزير المفوض المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء، التزام الجامعة العربية بتحمل مسؤولياتها الأصيلة تجاه الأشقاء في ليبيا والحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما أكد الأمين العام أن الجامعة ستستمر في عملها وجهودها من أجل تشجيع التوصل إلى تسوية سلمية شاملة للخروج من المأزق الراهن، عبر تعزيز تنسيقها وتعاونها مع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي، وخاصة دول الجوار الليبي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي.