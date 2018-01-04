ديكورات عصرية على أنغام الطبيعة

خولة علي (دبي)

لمع اسم المصمم أوليفر بوتشر، في المزج بين الأناقة والمظهر المبتكر في أعماله، التي تحمل خطوطاً عصرية الطابع إلا أنها ترتبط بالطبيعة ببساطتها، وجوهرها الذي يغرق في الراحة والاسترخاء، وهو مطلب أصبح الكثير من المصممين يضعونه عند الشروع في تصميم وحدات الأثاث وغيرها من عناصر الديكور الداخلي.

وكشف التنافس بين شركات تصميم قطع الأثاث، عن تنوع ثري في سوق الأثاث والتي خرجت عن كونها قطعة وظيفية إلى أن تصبح قطعة لها رونقها وجمالها وأثرها في الفراغ.

وحول أسلوبه وخطوطه التصميمية يقول: يجمع أسلوبي ما بين تناغم التصميم وتميز المواد الخام ذات القيمة العالية، حيث أعرض تشكيلتين من المنتجات، هما كاسا التي تجمع ما بين الأناقة والمظهر المبتكر، ووايلد التي تتميز بطابع أكثر بساطة وقرباً من الطبيعة.

وبالنسبة لإلهامه في رسم أبعاد نمطه وهويته في عالم تصميم الأثاث، يرى من المهم للغاية الانتباه إلى كافة التفاصيل التي قد تكون مفتاحاً لتصميم جديد، فأحياناً قد يأتي الإلهام من اقتراح يبديه أحد العملاء أو الزملاء أو الموردين أو الأصدقاء، وأحياناً أخرى قد يأتي من ابتكار مادة أولية جديدة، أو تقنية جديدة في الإنتاج أو حتى من شكل جديد يمكن استثماره إبداعياً بطريقة لم ترد في ذهن المصمم من قبل.