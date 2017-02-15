خادم الحرمين يبحث مع أردوغان التطورات الإقليمية والدولية

الرياض (وكالات)

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في قصر اليمامة بالرياض أمس، جلسة مباحثات رسمية، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

من ناحية أخرى التقى سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الرئيس التركي، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب. ووصل أردوغان إلى الرياض مساء أمس الأول في زيارة رسمية إلى المملكة تدوم يومين. وتأتي زيارة الرئيس التركي إلى السعودية في إطار جولة خليجية، بدأها أمس الأول بزيارة مملكة البحرين، ومن المقرر أن يختتمها في قطر.

من جانب آخر، بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمس مع رئيس مجموعة البنك الدولي جيم كيم والوفد المرافق له أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية ومجموعة البنك الدولي. وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولي خلال اللقاء برؤية المملكة العربية السعودية 2030 مبديا رغبة البنك في المشاركة في تحقيق أهداف الرؤية.