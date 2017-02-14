مجلس «التعاون» وجورجيا نحو حوار لتعزيز العلاقات

تبليسي (وام)

وقع مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجورجيا مذكرة تفاهم حول التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين الجانبين وتنسيق مواقفهما حول القضايا الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقع الاتفاقية معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة تبليسي عاصمة جورجيا اليوم وميخائيل جانيليدزي وزير خارجية جورجيا. وعقد الزياني - الذي يقوم بزيارة رسمية لجورجيا تلبية لدعوة من وزير الخارجية - اجتماعا مع جانيليدزي بحثا خلاله علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية جورجيا والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات علاوة على آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الأمين العام في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجورجي عن سعادته بزيارة جورجيا والتوقيع على مذكرة التفاهم بين الجانبين لتطوير التعاون المشترك بما يخدم مصالحهما المشتركة وقال إنه بحث مع الوزير الجورجي تطورات الأوضاع في المنطقة بما في ذلك سوريا والعراق واليمن وليبيا والجهود المبذولة لإعادة الأمن والاستقرار الى المنطقة، بالإضافة الى جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب. حضر الاجتماع من مجلس التعاون سعادة الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات والوفد المرافق للأمين العام بينما حضره من الجانب الجورجي وكيل وزارة الخارجية وسفير جورجيا لدى المملكة العربية السعودية وكبار المسؤولين في الوزارة.