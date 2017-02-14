البرلمان الكويتي يرفع الحصانة عن 3 نواب

الكويت (وكالات)

وافق مجلس الأمة في دولة الكويت، أمس، على طلبات النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن الأعضاء أحمد نبيل الفضل والدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» أن المجلس وافق- خلال جلسته- على طلبين للنيابة العامة لرفع الحصانة عن النائب الفضل في قضيتي جنح مباحث إلكترونية، وطلب رفع الحصانة عن النواب الحربش والطبطبائي والمطير في قضية جنايات مباحث.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح الصباح، خلال جلسة مجلس الأمة، أمس، حرص الوزارة على مواجهة انتشار ظاهرتي تعاطي المخدرات في السجون والرشوة والسعي لتطهير البلاد من هذه الآفات. وقال الشيخ خالد الجراح في جلسة مجلس الأمة العادية، إن «قضية المخدرات والمشاكل التي تعج بها السجون تعد قضية عالمية وليس فقط في دولة الكويت والوزارة بصدد التطهير من هذه الآفات». وأكد أن هذه الظواهر تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون من جميع الأطراف المعنية بما فيها مجلس الأمة وليس فقط وزارة الداخلية للحد منها وحلها نهائياً. وتعهد وزير الداخلية بقطع الاتصالات كافة داخل السجون للمساهمة في مكافحة تجارة المخدرات، مشيراً إلى أن الوزارة بصدد استخدام أساليب حديثة لقطع هذه الاتصالات من خارج السجون.