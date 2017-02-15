البرلمان العربي يطالب إيران بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية

أحمد شعبان، وام (القاهرة)

دعا البرلمان العربي إيران إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة مدينا كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص تدخل ايران في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.

جاء ذلك خلال جلسة البرلمان الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني التي انطلقت أمس بالقاهرة بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي الذين انضموا للبرلمان وعلى رأسهم معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، ودولة الكويت وجمهورية السودان.

وشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية بالمجلس الوطني الاتحادي في أعمال الجلسة. وضم وفد الشعبة أعضاء البرلمان العربي كل من خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وعائشة سالم بن سمنوه عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والشباب، ومحمد أحمد محمد اليماحي عضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي. وأدى محمد أحمد اليماحي القسم القانوني في بداية الجلسة نائباً جديداً بالبرلمان وعضواً بلجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي.

وقال معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي لدى افتتاحه اعمال الجلسة إن تفعيل التعاون العربي والعمل من خلال رؤية عربية موحدة تجاه التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وتوحيد الصف في شراكة نهضوية وتنموية شاملة ومستدامة ومتكاملة بين الدول العربية، هي أنجع السبل للتغلب على التحديات التي تواجه أمتنا العربية.