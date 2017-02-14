كيف تقود بأمان خلال الأمطار والعواصف؟

دبي (الاتحاد)

تتطلب القيادة خلال أوقات المطر أو العواصف والرياح القوية، الحذر والانتباه الشديدين، حيث إن تجاوب المركبة في مثل هذه الحالات لا يكون كالأوقات الصافية، والقيادة من دون انتباه في مثل هذه الأوقات، خطورة كبيرة على سائق المركبة ومن معه، ولتفادي ذلك، يمكنك الالتزام، والتقيد ببعض النصائح التي تساعد على القيادة بأمان.

العواصف والرياح

من أخطر العوامل الخارجية على السيارات، فقد تؤدي إلى خروج وانحراف المركبات عن مسارها بشكل مفاجئ، والحل الأمثل في مثل هذه الأجواء القيادة بسرعات منخفضة، وتجنب تجاوز المركبات، خصوصاً الشاحنات، فقد تنحرف هذه الأخيرة عن مسارها بسبب قوة الرياح، كما تؤثر على المقطورة المرتبطة بالسيارة بطريقة أشد وأقوى، وقد يؤدي إذا كان قائد المركبة يسير بسرعات عالية إلى انقلاب المقطورة، خصوصاً المرتفعة، وبالتالي انقلاب السيارة.

اليقظة والانتباه