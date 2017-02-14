جيل جديد من سيارات بي أم دبليو

يحيى أبوسالم (دبي)

قدمت الشركة الألمانية العريقة بي أم دبليو سياراتها الرياضية من الفئة الرابعة في عام 2013، ومنذ تلك اللحظة، تمكنت السيارة التي جاءت ضمن العديد من الفئات، من أن تلفت أنظار عشاق السيارات الرياضية التي تمتاز بقوتها، جنباً إلى جنب فخامتها، كل ذلك ضمن سعر متوسط، حيث كشفت بي أم دبليو منذ إطلاق هذا الطراز، عن النسخة الكوبيه القياسية، تلاها النسخة المكشوفة، وأخيراً النسخة السوبر رياضية غران كوبيه، أما الجديد الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً من الفئة الرابعة، فهو الجيل الذي سيكتب بحسب الخبراء والمختصين في عالم السيارات الرياضية فصلاً جديداً من النجاحات لهذا الطراز والشركة الألمانية، خصوصاً مع التصميم الأكثر بروزاً ونظام التعليق المعدّل.

نظام معدّل

. باتت سيارتا بي أم دبليو الفئة الرابعة كوبيه وبي أم دبليو الفئة الرابعة غران كوبيه الجديدتان تتميزان بنظام تعليق أقسى لقيادة رياضية معززة من دون المساومة على الراحة.

. تم تحسين الديناميكيات الجانبية والطولية بغض النظر عن الوزن الذي تحمله السيارة.