ربيع 2018.. كلاسيكي التصميم

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة جديدة من خط الملابس الجاهزة قدمتها علامة الأزياء العريقة أوسكار دي لارينتا خلال أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع الـ 2018، استعرض عبرها كل من مصممي الدار الشابين لورا كيم، وفيرناندو جارسيا، ملامح من رؤيتهما العصرية في الأناقة ونمطهما الحديث في التصميم، لتحمل نماذج متنوعة من القطع والموديلات التي تنسجم مع مختلف المناسبات.

رؤية عصرية

واللافت أنه على الرغم من أن كلا من كيم، وجارسيا، كانا بالفعل من تلاميذ الراحل دي لارينتا، وتدربا على يده لسنوات ومواسم عديدة، فقد جاءت مجموعتهما الربيعية الأخيرة وفق أسلوب بعيد نسبيا عن إرث المصمم وطرازه الكلاسيكي المتكلف في رسم الأزياء، وكأنهما قررا معا تقديم صياغات تجنح أكثر نحو المدرسة المعاصرة في تناول الموضة، في محاولة للخروج قليلا من عباءة أوسكار الذي كان فنانا استثنائيا في هذا المجال.

نمط شبابي