ربيع 2018.. كلاسيكي التصميم

أزهار البياتي (الشارقة)
تشكيلة جديدة من خط الملابس الجاهزة قدمتها علامة الأزياء العريقة أوسكار دي لارينتا خلال أسبوع نيويورك للموضة لموسم ربيع الـ 2018، استعرض عبرها كل من مصممي الدار الشابين لورا كيم، وفيرناندو جارسيا، ملامح من رؤيتهما العصرية في الأناقة ونمطهما الحديث في التصميم، لتحمل نماذج متنوعة من القطع والموديلات التي تنسجم مع مختلف المناسبات.
رؤية عصرية
واللافت أنه على الرغم من أن كلا من كيم، وجارسيا، كانا بالفعل من تلاميذ الراحل دي لارينتا، وتدربا على يده لسنوات ومواسم عديدة، فقد جاءت مجموعتهما الربيعية الأخيرة وفق أسلوب بعيد نسبيا عن إرث المصمم وطرازه الكلاسيكي المتكلف في رسم الأزياء، وكأنهما قررا معا تقديم صياغات تجنح أكثر نحو المدرسة المعاصرة في تناول الموضة، في محاولة للخروج قليلا من عباءة أوسكار الذي كان فنانا استثنائيا في هذا المجال.
نمط شبابي
وقد حضرت باقة ربيع 2018 بأكثر من 52 قطعة وتصميم، مفنّدة على فئتين مختلفتين من الأزياء، الأولى تتميّز بتشكيلة ملابس نهارية ويومية، من تلك التي تتسم بعناصر البساطة والعملية، وتنتمي للنمط الشبابي «سمارت كاجول» بامتياز، يعنوّنها القصّات الانسيابية والتفاصيل المبسّطة التي رسمت خطوط الفساتين والتايورات، بالإضافة لوجود بعض البنطلونات العريضة تعلوها قمصان قطنية وسترات واسعة وملونة ببهجة وفرح، طبع على معظمها اسم الراحل Oscar de la Renta وبعض من تواقيعه، مع عبارات متفرقة من رسائله القديمة التي خطها بيده. ... المزيد