يسرا.. على سلم الخدامين في رمضان

القاهرة (الاتحاد)

أكدت يسرا أنها ستبدأ منتصف فبراير الحالي تصوير المشاهد الأولى لمسلسلها «على سلم الخدامين» الذي تخوض به موسم رمضان المقبل مع المخرج هاني خليفة، في ثاني تعاون بينهما بعد النجاح الذي تحقق في رمضان الماضي من خلال «فوق مستوى الشبهات».

المسلسل الجديد سيناريو وحوار إياد عبدالمجيد ومحمد رجائي وإنتاج جمال العدل، ويشارك في العمل محمد ممدوح وجميلة عوض وريهام حجاج وأحمد حاتم.

دور جديد

وتقول يسرا: ما جذبني لسيناريو «على سلم الخدامين» أنه مختلف ودور جديد بالنسبة لي ولا أريد الكشف حاليا عن أي تفاصيل، فكل من يعرفني يدرك أنني لا أحب التحدث عن أي عمل أشارك فيه إلا بعد الانتهاء من تصويره واقتراب موعد عرضه، وكل ما يمكنني قوله أتمنى أن ينال العمل إعجاب جمهوري، ويحقق نجاحاً يرضيني ويتفوق على ما حققته من خلال «فوق مستوى الشبهات» والذي ألقى على عاتقي مسؤولية كبيرة بعد النجاح الذي حصده، واصفة العمل بأنه صعب ويحتاج إلى تحضيرات كبيرة حيث يدور في إطار اجتماعي، ويتناول طبقة الخادمات وما يعشنه من حياة بسيطة، وما يحيط بهن من جوانب إنسانية واجتماعية مختلفة. وأشارت إلى أنها تشعر بالخوف مع التحضير لأي عمل جديد، ورغم أنها تكون مقتنعة بالفكرة في العمل الذي تخوضه، إلا أنها تضع رأي الجمهور في الحسبان، وهذا ما يجعلها تخشى أي عمل جديد.

وعن أسباب اعتذارها عن عدم المشاركة في بطولة فيلم «أهل العيب» قالت: بكل تأكيد، كان يشرّفني العمل مع السيناريست المتألق تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري، لكنني قررت الاعتذار عن هذا الفيلم، ليس لعدم رغبتي في تجسيد دور راقصة معتزلة، بل لانشغالي بدوري كسفيرة للنوايا الحسنة للقضاء على مرض الإيدز، كما أن مواعيد تصوير الفيلم كانت متعارضة مع مواعيدي، خصوصاً أن لدي الكثير من الارتباطات، وكان من الصعب التفرغ لهذا العمل، وأتمنى لفريق الفيلم التوفيق والنجاح.

سفيرة للنوايا

وبالنسبة لتأثير دورها كسفيرة للنوايا الحسنة سلباً في أدائها الفني، أشارت إلى أنها ليست نادمة على الاعتذار عن ثلاثة أعمال فنية، ففكرة تصوير عمل فني وانشغالها بأشياء أخرى في الوقت نفسه أمر صعب، فقد اعتادت قبل تصوير أي مسلسل أو فيلم أن تصفي ذهنها لتتعمق في الشخصية التي تجسدها، أما السبب الآخر لعدم ندمها على اتخاذ هذه القرارات فهو أنها حققت في الوقت نفسه نجاحات أخرى في عملها كسفيرة للنوايا الحسنة.