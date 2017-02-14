مصطفى قمر : «فين قلبي» علامة في مشواري

محمد قناوي (القاهرة)

عبر مصطفى قمر عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الأخير «فين قلبي» الذي يعرض حاليا، معتبراً أنه أفضل عمل سينمائي في مشواره وقال: من خلال هذا الفيلم خضت تجربة الإنتاج بالصدفة، إذ تحمست لقصة العمل بعد كتابة سطورها الأولى، وقررت بعد استشارة المقربين مني الشروع في إنتاجه، فهذه هي المرة الأولى التي أقدم فيها عملاً سينمائياً من إنتاجي وبطولتي، كما شاركت في السيناريو الخاص به مع رضا زايد وإيهاب راضي، وأتمنى أن يحقق العمل النجاح المرجو منه.

وكشف أن سبب غيابه الطويل عن السينما، هو التأني في اختياراته وأعماله، وأنه ليس من الفنانين الذين يطرحون كل عام ألبوماً غنائياً أو يشاركون في عمل درامي، وأن هناك أسباباً عدة دفعته للابتعاد، أولها تدهور صناعة السينما خلال السنوات الماضية، كما أن معظم السيناريوهات التي عرضت عليه لم تشجعه على العودة، بالإضافة إلى ظروف الإنتاج الصعبة.

وعن أسباب اختياره لسيناريو فيلم «فين قلبي» ليعود به أوضح أن هذا الفيلم بمثابة ابنه، وقد تابع مراحل نموه منذ البداية، فجلس عاماً كاملاً مع المؤلف محمد راضي كي يحدد فكرته ويعمل عليها، وأمضى فترة طويلة في اختيار أبطاله والمشاركين فيه، حيث يجسد فيه شخصية يوسف، وهو شاب يملك محلاً لبيع الآلات الموسيقية، والفيلم كوميدي رومانسي، وتحدث فيه مواقف مضحكة، إلى أن يطرأ تغيير ما يقلب أحداث العمل رأساً على عقب.

أما عن أغنية المطرب محمد فوزي في الفيلم فأشار إلى أنه من مدرسة هذا المطرب الكبير حيث يعشقه بشدة، منوهاً بأنه تقابل مع عائلته واستأذنهم في هذا الأمر، وأشاد قمر بالمطرب مدحت صالح الذي استعان به لمشاركته في إحدى أغاني فيلمه الجديد وهو صاحب صوت قوي للغاية وجميل.

وبخصوص تقديمه جزءا ثانيا من ألبومه القديم «لمن يهمه الأمر» بعد 20 عاماً على طرح النسخة الأولى منه قال: غالباً ما تعرض على المطرب أغنيات بعيدة عن الحب والرومانسية خلال مراحل تكوين الألبومات الغنائية، ولا يعرف كيف يطرحها في عمل فني، فلدي أغنيات عدة عن الغربة والانتماء والوطن، وتحمل أفكاراً رائعة، لكنها غير مناسبة لتُطرح في ألبوم رومانسي، ولذلك قررت أن أجمع كل الأغنيات غير الرومانسية، التي عرضت علي طوال الأعوام الـ 20 الماضية، وأطرحها في ألبوم يعد النسخة الثانية وسجلت 13 أغنية سأطرح منها في الألبوم أغنيات، ما زلت في صدد اختيارها.