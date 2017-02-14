10 نصائح لزيادة النشاط اليومي

أبوظبي (الاتحاد)

في أغلب الأحيان يتم تجاهل أهمية النشاطات اليومية البسيطة، ولكن الحقيقة أن بعض الخطوات تساعد على العيش عمرا أطول بصحة أفضل، حيث تزيد معدل الطاقة اليومية وتسهم في حرق الدهون. إلى جانب الانتباه إلى الأطعمة التي تتناولها، حيث تحتاج الأجسام إلى مقدار معين من الطاقة للمساعدة على العمل والمحافظة على النشاط طوال اليوم، وهذا ما تؤكد عليه، دانيا ناصر، أخصائية تغذية علاجية في مركز «رايت بايت» لاستشارات التغذية وتقديم الطعام الصحي، موضحة أن الطعام من أجمل متع الحياة إلا أن التوازن بين الأطعمة المستهلكة والمجهود البدني هو المفتاح لحياة صحية وذكية.

وتشير إلى أن ساعة من التمارين الرياضية تعادل 4% فقط من مجمل ساعات اليوم. ومع ذلك، يجد كثيرون صعوبة بالغة في توفير وقت للرياضة خلال جدول اليوم المزدحم. كما أن قرار الاستيقاظ مبكراً لممارسة الجري قبل بدء الدوام أو تحضير الحقيبة الرياضية للتوجه إلى نادي اللياقة البدنية مباشرة بعد انتهاء ساعات العمل مرهق للبعض.

وتذكر «ممارسة الرياضة هي الطريقة المثلى لحرق السعرات الحرارية العنيدة، غير أننا نقلل من تقدير النشاطات البدنية البسيطة التي نمارسها خلال اليوم وأثرها الكبير في حرق السعرات اليومية وخاصة إذا ما اقترنت بممارسة الرياضة لتحقيق أفضل النتائج».

وفي هذا السياق، تقدم ناصر تاليا 10 نصائح للمرأة من شأنها زيادة النشاط اليومي للسير بخطى حثيثة نحو نمط حياة أكثر صحة: