«الماتشا».. شاي فائق الفائدة

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تتنوع المشروبات الصحية، وتشمل طيفاً واسعاً يعتمد في الأساس على الأعشاب، ومنها شاي الماتشا، الذي تقول عنه اختصاصية التغذية جيسيكا البايع، من مركز «لايف لي»، إنه يتميز بفوائد صحية عديدة متغلباً على الشاي الأخضر، موضحة أن جذوره تعود إلى الصين غير أنّه لاقى رواجاً ملحوظاً في اليابان خلال احتفالات الشاي، ابتداء من القرن الثانيّ عشر. ولفتت إلى أن هذا النوع من المشروبات بدأ يأخذ أهميّة متصاعدة في العالم العربيّ، نظراً لنكهته الفريدة، فضلا عن فوائده الصحيّة.

وإعداد شاي الماتشا مغاير للشاي الأخضر التقليديّ، وتقول البايع إنّه يجب تغطية نباتات الشاي لنحو عشرين يوماً بغية إبقائها في ظلام دامس بعد أنّ يتمّ حصادها. ويؤدّي هذا الفعل إلى تعزيز النكهة والملمس في الأوراق. وتتابع «بعد الحصاد اليدويّ، تجففّ ثم تحفظ في مكان بارد. وبعد ذلك يتمّ فرمها وتحويلها إلى مسحوق ناعم يسهل شرب منقوعه».

وتشير إلى أن شاي الماتشا يستخدم عن طريق خلط ملعقة صغيرة منه مع ثلث كوب من الماء الساخن أو البارد، لافتة إلى أن فوائده تفوق الشاي الأخضر، نظراً إلى أنّ الأوراق والأغصان كافة تستخدم خلال عمليّة الإنتاج.

وعن فوائده، تقول البايع، إنه يحتوي على مضادات للأكسدة عشر مرات أكثر من الكمية الموجودة في السبانخ أو التوت البري أو حتى الشاي الأخضر التقليديّ، مؤكدة أنه يساعد في الحفاظ على خلايا الجسم وتعزيز الجهاز المناعيّ للفرد. وتشير إلى أنه من المضادات، التي لا تتوافر في نوع آخر من الأطعمة «الكاتشين»، التي تمتلك مزايا مقاومة للسرطان، وخصائص المضادات الحيويّة ما يسهم في تعزيز الصحة العامّة والمحافظة على مستويات منخفضة من الكوليسترول السيئ ما يحد من خطر الإصابة بالأمراض القلبيّة وتصلّب الشرايين، مضيفة أنه يحتوي أيضا نوعاً صحيّا من الكافيين مغايرا للسائد في القهوة العاديّة، ويعرف باسم «الثيوفيلين».