«منبه النظافة».. منظم الأعمال المنزلية

أبوظبي (الاتحاد)

أعمال المنزل من الأمور الأساسية، التي تقوم بها كل امرأة يومياً، والتي تحتاج إلى جهد كبير ما يسبب الإرهاق خاصة للسيدة العاملة، إلا أن التطور التكنولوجي ودخول الأجهزة الذكية إلى كل منزل سهل هذه الأعمال عبر تطبيقات لا بد من وجودها في هاتف كل امرأة لتسهيل قيامها بتنظيف المنزل، ومنها تطبيق «منبه النظافة»، الذي يعمل على مساعدة كل سيدة في تنظيم أعمالها داخل المنزل، فمن خلاله ستتمكن من تقسيم الأعمال من خلال نوعها وتحديد الوقت اللازم للقيام بها خاصة الأعمال الضرورية كتلميع الزجاج وتنظيف الأرض، بالإضافة إلى أن هذا التطبيق ينبهها إلى كل عملية تنظيف يجب القيام بها في المنزل.

ويحتوي هذا التطبيق على منبه، كما أنه يخصص دقيقة واحدة لكل عمل في المنزل، وذلك للأشخاص الذين يقومون بتحميله على هواتفهم بطريقة مجانية، وعشر دقائق للأشخاص الذي يحملون النسخة المدفوعة.