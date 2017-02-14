17 ميزة تنتصر للرضاعة الطبيعية

خورشيد حرفوش (القاهرة)

يتفق أطباء أطفال وخبراء تغذية، وحتى مصنعو مركبات الألبان للأطفال، أن حليب الأم الأفضل للطفل مهما بلغ تقدم التكنولوجيا في هذا المجال. ويورد الدكتور السيد ناصر، استشاري الصحة العامة وخبير التغذية، تالياً 17 ميزة تتمتع بها الرضاعة الطبيعية:

1. صناعة إلهية

حليب الأم صنعه الخالق تعالى خصيصاً للطفل الرضيع، ويحتوي على مائة من المكونات التي لا توجد في حليب الأبقار، وتلك التي يمكن تصنيعها في المعامل. إضافة إلى أن تركيب حليب الأم يتغير باستمرار ليتوافق مع احتياجات الطفل دائمة التغير. فهو يختلف من الصباح إلى المساء، ومن الشهر الأول عما يكون عليه في السابع، ويختلف بالنسبة للطفل الذي يولد قبل موعده عنه بالنسبة للوليد العادي.

2. قابلية أفضل للهضم