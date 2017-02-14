ماكياج العزاء.. استخفاف بمشاعر الحزن

أبوظبي (الاتحاد)

بعد أن كانت صالونات التجميل تقتصر على المناسبات السعيدة في عالم الجمال، ظهرت مؤخرا، تقليعة بعيدة عن المتعارف عليه من أداء الواجب الإنساني البحت، والذي يخضع لضوابط معينة، تتمثل في ذهاب نساء إلى مراكز التجميل للخضوع لمكياج خاص، قبل توجههن إلى بيوت العزاء لمشاطرة أهل الفقيد الحزن، ليظهرن بكامل زينتهن وأناقتهن، ضاربات عرض الحائط بهيبة الموقف.

وتنتقد زينب (25 سنة) هذه الموضة التي ظهرت في بعض الصالونات بشدة، مبينة أن من تقوم بوضع ماكياج خاصة بالعزاء، مجردة من الأحاسيس الصادقة وهدفها لفت أنظار المُعزيين، وبدل أن تقوم بواجب تعزية أهل المتوفى لتحوز أجر المواساة، تسعى لتكون محط الاهتمام. وتضيف «من الأفضل لمن تهتم بالمظاهر أكثر من اهتمامها بالوقوف إلى جانب أهل الميت أن تكتفي بمواساتهم هاتفياً بدلاً من حضورها بهذه الزينة».

وترى أن «سبب ظهور مثل هذه الظاهرة الغريبة هو عدم استشعار معنى العزاء الحقيقي، وإسراف نساء في الاهتمام بالمظاهر ما جعلهن يعتدن وضع المكياج في كل المناسبات والأماكن حتى في العزاء، ما أفقد مواساتهن مقصدها الحقيقي».

وتقول هيفاء (30 سنة)، إنها من النوع الذي يهتم بمظهره حتى عند ذهابها لتأدية العزاء. وتتابع «أهتم بشكلي كثيرا، ولكن أن يصل الأمر إلى حد المبالغة خاصة في مجالس العزاء، فهذا ما أجده غير مناسب، فهذه المجالس ليست مكاناً للتباه والتفاخر وليست مجالاً للمقارنة من هي الأجمل والأكثر أناقة». وتذكر موقفاً مرت به، «لا أنسى أني عندما كنت في أحد مجالس العزاء سمعت سيدة تسأل أخرى عن مكياجها، وعن اسم الصالون الذي وضعته فيه، وشعرت وقتها بأن الناس لم يعد يهزهم الموت».

وتتفق أحلام مع ما ذهبت إليه هيفاء، وتقول، إن النساء اللاتي يأتين للعزاء بكامل المكياج والزينة لا يراعين مشاعر أهل المتوفى، بل حضرن ليتباهين بأنفسهن، مؤكدة أن لكل مكان طابعه الخاص ولباسه الخاص به، وليس من التحضر أبداً خلط الأمور ببعضها، فهدف زيارة العزاء تقديم الواجب، ومواساة المصابين والتخفيف عنهم.

ألوان باهتة

تتعجب خبيرة التجميل نورة القبيسي من تصرفات نساء يجرين وراء الموضة، مستغربة قيام بعض خبيرات التجميل بعمل ماكياج خاص للعزاء، ومؤكدة أنها لا تقوم بتطبيقه مهما كانت المغريات المادية، لاسميا أنها تعتبر أن الظاهرة «سلبية للغاية، وتفتقد للإنسانية». وعن طبيعة مكياج العزاء، تقول إنه «يتصف بالألوان الباهتة غير اللامعة مع إخفاء عيوب البشرة، من دون الاهتمام بكحل العينين».