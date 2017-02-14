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شخصية مؤثرة في «إنستغرام»

رسل النعيمي.. نشر الإيجابية
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تاريخ النشر: الجمعة 17 فبراير 2017

هناء الحمادي (أبوظبي)

تعمل رسل النعيمي عبر حسابها في «إنستغرام» على بث طاقة إيجابية بين متابعيها، معتبرة أن رسالتها المجتمعية تكمن في نشر روح السعادة.

وتقول النعيمي، التي درست طب الأسنان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وتمتلك شهادة تدريب دولية معتمدة، إنها بحثت عن السعادة الحقيقية فوجدتها في الطاقة الإيجابية، واستعانت بحسابها في «إنستغرام» لنشرها عبر نصائح تمد بها متابعيها لتحقيق أهدافهم من خلال التفكير بإيجابية، ما جعل ردودهم يزيدها حماساً لحل الكثير من المشاكل بصفتها باحثة في تطوير الذات والسعادة.

وتعترف النعيمي، أن الحياة تحتاج إلى تجارب كثيرة للشعور بجمالها، وتقول «الكثير من أفراد المجتمع يحتاج إلى أن يتغير ويفكر بإيجابية، للخروج من دوامة الضغوط التي يعانيها، من دون الحاجة إلى زيارة مستشارين نفسيين، وهذا ما أسعى له من خلال عملي في تطوير الذات»، معتبرة أن إيجابيتها دفعتها إلى أن تبحث وتقرأ وتختلط بالناس لتتعلم منهم تجارب النجاح والسعادة، ما أثر على حياتها وجعلها تصبح أفضل.

وتتابع «البعض يحتاج إلى تغير أفكاره السلبية التي تؤثر علي حياته الخاصة والعملية، وكان من واجبي كمتخصصة في تطوير الذات بث تلك الرسائل الإيجابية عبر حسابي في«إنستغرام» لرفع الوعي بالمفهوم الإنساني، وتطبيق خطوات للتخلص من الأفكار السلبية».

وعن أهم المواضيع التي تتطرق لها، تذكر النعيمي أنها غالب تدور حول السعادة، وكيف يمكن للإنسان أن يصنع حياته بإيجابية، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لإشاعة السعادة والسرور في المجتمع، وترسيخ مفاهيم العمل الإيجابي والتطوعي. ... المزيد
     
 

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