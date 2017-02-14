رسل النعيمي.. نشر الإيجابية

هناء الحمادي (أبوظبي)

تعمل رسل النعيمي عبر حسابها في «إنستغرام» على بث طاقة إيجابية بين متابعيها، معتبرة أن رسالتها المجتمعية تكمن في نشر روح السعادة.

وتقول النعيمي، التي درست طب الأسنان في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وتمتلك شهادة تدريب دولية معتمدة، إنها بحثت عن السعادة الحقيقية فوجدتها في الطاقة الإيجابية، واستعانت بحسابها في «إنستغرام» لنشرها عبر نصائح تمد بها متابعيها لتحقيق أهدافهم من خلال التفكير بإيجابية، ما جعل ردودهم يزيدها حماساً لحل الكثير من المشاكل بصفتها باحثة في تطوير الذات والسعادة.

وتعترف النعيمي، أن الحياة تحتاج إلى تجارب كثيرة للشعور بجمالها، وتقول «الكثير من أفراد المجتمع يحتاج إلى أن يتغير ويفكر بإيجابية، للخروج من دوامة الضغوط التي يعانيها، من دون الحاجة إلى زيارة مستشارين نفسيين، وهذا ما أسعى له من خلال عملي في تطوير الذات»، معتبرة أن إيجابيتها دفعتها إلى أن تبحث وتقرأ وتختلط بالناس لتتعلم منهم تجارب النجاح والسعادة، ما أثر على حياتها وجعلها تصبح أفضل.

وتتابع «البعض يحتاج إلى تغير أفكاره السلبية التي تؤثر علي حياته الخاصة والعملية، وكان من واجبي كمتخصصة في تطوير الذات بث تلك الرسائل الإيجابية عبر حسابي في«إنستغرام» لرفع الوعي بالمفهوم الإنساني، وتطبيق خطوات للتخلص من الأفكار السلبية».