«الروبوت».. استحدثه الخيال وطوره العلم

أبوظبي (الاتحاد)
«الروبوت» يسمى بالعربية الإنسان الآلي والرجل الآلي، وهو آلة قادرة على القيام بأعمال مبرمجة سلفا، إما بإيعاز وسيطرة مباشرة من الإنسان أو بإيعاز من برامج حاسوبية. وغالبًا ما تكون الأعمال التي تبرمج الآلة على أدائها أعمالاً شاقة أو خطيرة أو دقيقة، مثل البحث عن الألغام والتخلص من النفايات المشعة. وظهرت كلمة «روبوت» للمرة الأولى عام 1920، في مسرحية الكاتب المسرحي التشيكي كارل تشابيك، حملت عنوان «رجال روسوم الآلية العالمية» وترمز كلمة «روبوت» في اللغة التشيكية إلى العمل الشاق، إذ إنها مشتقة من كلمة «Robota»، التي تعني السُخرة أو العمل الإجباري، ومبتكر هذه الكلمة هو شقيق الكاتب جوزيف تشابيك، والذي ابتدعها لمساعدة أخيه على ابتكار اسم ما للآلات الحية في العمل المسرحي. وبدءا من هذا التاريخ، بدأت هذه الكلمة تنتشر في كتب وأفلام الخيال العلمي، التي قدمت عبر السنوات عدداً من التصورات لتلك الآلات وعلاقتها بالإنسان.
وهناك جدال قائم بين علماء ولغويين بشأن التعريف الدقيق للروبوت، فالبعض يقول بإطلاق هذه الصفة على كل آلة يُمكن للإنسان السيطرة عليها وتحريكها عن بعد، بينما لا يوافق البعض الآخر على هذا وحجتهم أن تلك الآلات، من شاكلة السيارة أو الطائرة ذات التحكم عن بعد، لا يمكن اعتبارها روبوتا لعدم امتلاكها القدرة على التفكير واتخاذ القرار.
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